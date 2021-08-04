20:09, Сьогодні

Свідчення Чауса можуть лягти в основу кримінальних справ проти ексчиновників - нардеп Екссуддя проходить свідком за низкою кримінальних проваджень

Екссуддя Микола Чаус є цінним свідком для багатьох правоохоронних органів, його свідчення можуть лягти в основу кримінальних справ проти високопоставлених чиновників.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, коментуючи суд з обрання Чаусу запобіжного заходу.

"НАБУ і СБУ ведуть два абсолютно окремі кримінальні провадження з різним статусом Чауса. В цей момент Вищий антикорупційний суд розглядає питання про запобіжний захід для екссудді. Тобто саме суд може вирішити, де саме перебуватиме Чаус - за ґратами в СІЗО, чи на нічному, або денному домашньому арешті. І залежно від цього можна далі говорити, де саме він перебуватиме, хто займатиметься його безпекою, щоб він знову не зник", - сказала вона.

Читайте також: Чаус може розголосити інформацію: полковник СБУ про причини закритого засідання суду

За словами Янченко, СБУ розслідує низку проваджень, де Чаус має статус свідка.

"На сьогодні Чаус для багатьох правоохоронних органів є корисним джерелом інформації, людиною, чиї свідчення можуть лягти в основу інших кримінальних проваджень, зокрема щодо колишніх високопосадовців", - зазначила "слуга народу".

Читайте також: Справа Чауса: що говорять про повернення скандального екссудді політики та експерти

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом його було затримано в Молдові за екстрадиційним запитом України. У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса.

30 липня Чауса було виявлено у Вінницькій області. Він розповів, що був викрадений невідомими особами та підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. Чауса затримали й доправили до Києва.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на засіданні 4 серпня має ухвалити рішення щодо запобіжного заходу Чаусу.