15:48, Сьогодні

Чаус може розголосити інформацію: полковник СБУ про причини закритого засідання суду Олег Старіков зазначив, що у справі Чауса дуже багато нез'ясованого, і таке не відбулося б у "нормальній країні"

Екссуддя Микола Чаус, якого Національне антикорупційне бюро затримало в лікарні "Феофанія", на судовому засіданні може розголосити інформацію, яка розбурхає суспільство, тому справу необхідно засекретити. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" висловив полковник СБУ у відставці Олег Старіков.

Експерт зазначив, що в цій справі дуже багато невизначеності.

"Напевно, в ситуації з Чаусом сталося зіткнення двох правоохоронних органів. У нормальній державі такого бути не повинно. Якщо є відповідні звинувачення за якоюсь статтею, якщо це корупція, значить, нехай займаються антикорупційні органи. Якщо це пов'язано з держбезпекою, цим повинні займатися інші. Тому хто б чого не говорив, тут більше незрозумілого, ніж зрозумілого. Як у фільмі "17 миттєвостей весни": ясність - це одна з форм повного туману. Мені нічого не відомо. На якій підставі СБУ взяла під охорону суддю Чауса? Що пред'являє НАБУ, де він реально опинився, де його місяць тримали в таких скотинячих умовах, про які говорить адвокат?" - сказав Старіков.

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Полковник СБУ схвалив дії адвоката Ростислава Кравця, який наполягав на проведенні судового засідання в закритому режимі.

"Біля нього (Чауса - ред.) криється рій різних тяжких злочинів, якщо він почне щодо них говорити, то, я так думаю, проблема буде у багатьох великих посадовців. А чому закрите засідання? Тому що невідомо, що він скаже. Уявіть, що він скаже щось, що зробить ефект бомби, що розірвалася в суспільстві, до чого це призведе? Тому адвокат Кравець абсолютно правильно розуміє, що справа не кримінальна, а більше пов'язана з національною безпекою. Потрібно перевести цю справу в режим секретності, а в осіб, які брали участь у судовому засіданні, взяти підписку про нерозголошення й думати, як вийти з цієї ситуації", - сказав Старіков.

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Як повідомляє "Українська правда", НАБУ, яке з 2016 року розслідує кримінальне провадження за фактом отримання Чаусом великого хабаря, затримало його в лікарні "Феофанія". У 2017 році суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, але Чаус переховувався в Молдові, де просив політичного притулку. Після того як Молдова відмовила Чаусу, його викрали, ймовірно українські спецслужби. 30 липня 2021 року Чауса виявили в селі Мазурівка у Вінницькій області, після чого він опинився в СБУ, однак НАБУ вимагало його видачі.

Раніше адвокат Ростислав Кравець у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів, що Чаус знаходиться в незадовільному фізичному стані. "Його стан, на мій погляд, зовсім незадовільний. З огляду на той час, який він перебував у неволі, очевидно, він незаконно був позбавлений волі, думаю, що йому необхідна психологічна допомога", - сказав адвокат.