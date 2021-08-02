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Росія запропонувала повернути переговори щодо Донбасу в Мінськ - Гармаш відреагував РФ намагається перекласти відповідальність за невдалі переговори на Україну, зазначив Гармаш

Росія пропонує провести в Мінську переговори Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу в очному форматі, щоб перекласти на Україну відповідальність за свою неконструктивну позицію.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" заявив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш. На запитання, чи можливі очні переговори ТКГ в Мінську, Гармаш відповів:

"Гризлов (голова делегації Росії в ТКГ - ред.) озвучував цю ідею на минулому засіданні ТКГ. Вона не отримала позитивного відгуку від української делегації. Більш того, вже після засідання українська делегація і моїми вустами, і вустами Арестовича сказала, що для нас неприйнятний цей варіант. Ми не вважаємо епідеміологічну ситуацію в Росії та Білорусі, яка зблизилася з нею, допустимою для переведення переговорів в офлайн-режим, тобто в очну форму. Ми прекрасно розуміємо сьогодні, чому Гризлов робить ці заяви. Просто він у черговий раз намагається перекласти відповідальність за неконструктивну позицію Росії в ході цих переговорів на Україну".

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За його словами, неважливо, в якій формі проходять переговори - очно чи заочно.

"Важливо, що в них немає сторони конфлікту, що Росія не визнає себе стороною конфлікту, і тому немає конструктивного діалогу. Тільки з'явиться сторона конфлікту - можна говорити очно, але, знову ж таки, не в Білорусі, тому що епідеміологічна ситуація не сприяє, щоб ми й представники ОБСЄ туди їхали", - сказав член української делегації.

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Нагадаємо, після виборів у Білорусі в серпні 2020 року, які супроводжувалися масовими протестами, Україна не визнала Олександра Лукашенка офіційно обраним президентом. Після цього представники української влади заговорили про перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська.

Зокрема, нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що перенесення переговорів - "це не те питання, яке можна вирішити в односторонньому порядку". За його словами, свою згоду повинні дати Росія й ОБСЄ.

Своєю чергою відомий журналіст Дмитро Гордон спрогнозував, що переговори про долю Донбасу будуть перенесені до Відня.

Нещодавно представник Росії в ТКГ Борис Гризлов запропонував провести наступні переговори щодо Донбасу в очному режимі в Мінську.

"На попередньому засіданні російська делегація виступила з ініціативою провести наступну зустріч у Мінську в очному форматі. Настав час повернутися в очний режим роботи. Всі можливості для цього є. Повернення до такого діалогу допоможе поліпшити ситуацію в регіоні", - сказав Гризлов, якого цитує ТАСС.