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Україна повинна вимагати у США особливий статус союзника поза НАТО — експерт Тарас Семенюк розповів, чим важливий особливий статус для України

Україні потрібно просити у США статус партнера поза НАТО — таку думку висловив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міжнародний експерт Тарас Семенюк.

"Думаю, стратегічно питання "Північного потоку-2" вже вирішене, думаю, що США і Німеччина визначилися з цим проєктом. Нам варто, наприклад, вимагати й просити у США особливий статус союзника поза НАТО. Із запуском "Північного потоку-2" загроза нашій національній безпеці з боку Росії зростає. Наша труба — вже як використаний матеріал. Особливий статус союзника поза НАТО — це гарна альтернатива, поки що найкраща, за моєю оцінкою, яку можна Сполученим Штатам виставити й вести в цьому ключі переговори", — сказав він.

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На думку експерта, президенту Володимиру Зеленському варто підняти цю тему.

"Очевидно, що це не буде зроблено за один день, але започаткувати таку амбітну мету, я думаю, президент Зеленський міг би. Можливо, це й обговорюється, я не бачив документів підготовки до візиту. Сподіваюся, що таке питання буде піднято обов'язково", — сказав він.

Нагадаємо, в Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Нардеп від "Слуги народу" Олексій Жмеренецький повідомив, що Верховна Рада може звернутися до Сполучених Штатів щодо надання ПДЧ після переговорів президентів України та США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Росія будує газопровід "Північний потік-2" в обхід України, що може викликати падіння транзиту газу через українську ГТС.