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Ставить під сумнів факт існування незалежної України — експерт про вибори в ОРДЛО Дмитро Снєгирьов прокоментував заяву Олексія Резнікова про формулу Штайнмаєра

Україна може піти на імплементацію формули Штайнмаєра у своє законодавство, заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Цю заяву прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Я б хотів звернути увагу на розбіжності в оцінках Резнікова і спікера ТКГ пана Арестовича. На думку останнього, формула Штайнмаєра вже імплементована в українське юридичне поле, є згадка про неї в законі про особливий статус місцевого самоврядування в ОРДЛО. І тут у мене виникає запитання: чому такі різночитання в заявах Резнікова й Арестовича? Причому пан Арестович наполягає на тому, що формула — це, власне, навіть не про проведення виборів, а стосується виключно виведення іноземних окупаційних військ з окупованих територій Донбасу", — сказав він.

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Експерт нагадав, що якщо ОБСЄ не визнає вибори в ОРДЛО, формула Штайнмаєра припиняє своє існування.

"Якщо вже говорити про формулу Штайнмаєра і про те, що пан Резніков заявляє, що Україна залюбки її імплементує, я хотів би нагадати пану Резнікову, що проведення виборів на окупованих територіях, де зараз Росія видала майже 1 мільйон паспортів, ставить під сумнів сам факт існування незалежної України. Ми можемо стояти на своєму, а з іншого боку, наполягати на підвищенні ролі місії ОБСЄ, оскільки від вердикту місії ОБСЄ залежить, чи визнають вибори такими, що відбулися відповідно до демократичних норм, чи не відбулися взагалі. Тобто якщо місія ОБСЄ навіть на момент імплементації формули дає свій висновок про нелегітимність виборів, сама формула припиняє свій факт існування буквально цього дня", — сказав він.

Нагадаємо, Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу", що Україна може погодитися на формулу Штайнмаєра, якщо це буде єдиним способом врегулювати ситуацію на Донбасі.

Він зазначив, що для імплементації формули потрібно вставити її в текст закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який діє з 2015 року і продовжується щороку. "Немає ніяких проблем. Якщо це єдина умова, я впевнений, Україна залюбки на неї піде", — сказав Резніков.

"Формула Штайнмаєра" — варіант виконання одного з пунктів Мінських домовленостей — визначення статусу Донбасу. Її запропонував чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у кінці 2015 року, коли він обіймав пост міністра закордонних справ ФРН.

Відповідно до цієї формули, Донбас на момент проведення там місцевих виборів повинен тимчасово отримати особливий статус. Отримати його на постійній основі він зміг би лише після того, як результати цих виборів визнала б ОБСЄ, під контролем якої має відбутися голосування.