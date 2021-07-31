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Чаусу хочуть заткнути рота: експерт заявив про загрозу для екссудді Микола Голомша пояснив, чому екссуддю ховають від адвокатів і родичів

Правоохоронці приховують, де перебуває затриманий СБУ екссуддя Микола Чаус, оскільки "є зацікавлені люди, які б хотіли заткнути йому рота".

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" колишній перший заступник генпрокурора Микола Голомша.

"218-я стаття Кримінального процесуального кодексу передбачає, що якщо є спір про підслідність, то це питання вирішує виключно прокуратура, визначає орган, який повинен розслідувати цю справу. Фактично ситуація класична, коли один орган розслідує одну справу, другий - іншу, і в такому випадку завжди і раніше було, що тільки прокурор визначав підслідність, виходячи з того, де найбільша потреба в розслідуванні, актуальність", - зазначив Голомша.

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За його словами, "спочатку була корупційна тема, а потім резонанс зробило викрадення Чауса".

"Так як його затримали співробітники СБУ, вони повинні виконати весь комплекс слідчо-оперативних заходів, ніхто не має права їм перешкодити. Вони розслідують гарячий факт, як тільки буде завершено це розслідування, нікуди не дінеться розслідування співробітниками НАБУ. І через прокурора вирішується підслідність в цілому, за двома епізодами", - пояснив він.

Колишній заступник генпрокурора додав, що приховування місцезнаходження Чауса від адвокатів і родичів є "ненормальним", але виправдовується законом.

"Якщо людині загрожує небезпека - а вона є, є зацікавлені люди, які б хотіли заткнути рота Чаусу, - то вживаються заходи. Цей порядок дозволяє застосовувати цілий комплекс дій, і до цього має доступ тільки прокурор", - зазначив Голомша.

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Раніше екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 року викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах, до поліції подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю. Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

В результаті Чауса затримали і доправили до Києва.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом він був затриманий у Молдові за екстрадиційним запитом України.

У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну.