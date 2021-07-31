19:40, Вчора

Мінські угоди ні до чого не зобов'язують Україну – дипломат Росія нав'язала світу думку, що Мінським домовленостям немає альтернативи, заявив Володимир Василенко

Мінські домовленості були нав'язані Україні силоміць, тому ні до чого її не зобов'язують.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" український дипломат, експерт у галузі міжнародного права Володимир Василенко.

"Проблема в тому, що Мінські домовленості не пристосовані для врегулювання ситуації. Це набір документів, який був нав'язаний Україні за допомогою сили. З точки зору сучасного міжнародного права, ці так звані домовленості не можна назвати міжнародною угодою, яка добровільно була укладена Україною. Відповідно до ст. 52 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, будь-яка угода, укладена під примусом, із застосуванням сили або погроз, вважається нікчемною з моменту її підписання", - зазначив Василенко.

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За словами дипломата, "російській дипломатії, російській пропагандистській машині вдалося нав'язати міжнародному співтовариству думку про те, що так звані Мінські домовленості є правомірною міжнародною угодою, і до того ж, ці угоди є безальтернативними засобами для врегулювання ситуації".

"Це абсурд. Україна була змушена підписати ці домовленості для того, щоб зупинити агресію і широкомасштабне розгортання російських військ. Після того, як була стабілізована лінія фронту, влада повинна була чітко сказати, що ці угоди нас ні до чого не зобов'язують, вони нав'язані силоміць. І вони дійсно не зобов'язують Україну, Верховна Рада не ратифікувала ці угоди. Їх немає в переліку нормативних актів міжнародних договорів нашої держави", - заявив він.

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Нагадаємо, що Німеччина закликала Україну імплементувати так звану "формулу Штайнмаєра" в своє законодавство.

"Ми закликаємо Росію і Україну повністю виконати висновки саміту, узгоджені в Парижі в грудні 2019 року, з метою досягнення помітних поліпшень для людей на сході України. Насамперед ми закликаємо Росію бути більш конструктивною, ніж раніше, у вирішенні конфлікту. Це стосується вкрай необхідного відкриття переходів через лінію розмежування, яка місяцями блокується сепаратистами, досягнення прогресу в розмінуванні та відведенні важкого озброєння. Україна також повинна виконати свої зобов'язання, такі як імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - йдеться в заяві представника МЗС ФРН, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

"Формула Штайнмаєра" — варіант виконання одного з пунктів Мінських домовленостей — визначення статусу Донбасу. Її запропонував чинний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у кінці 2015 року, коли він обіймав пост міністра закордонних справ ФРН.

Відповідно до цієї формули, Донбас на момент проведення там місцевих виборів повинен тимчасово отримати особливий статус. Отримати його на постійній основі він зміг би лише після того, як результати цих виборів визнала б ОБСЄ, під контролем якої має выдбутися голосування.