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Верещук розповіла, як готують поїздку Зеленського до США: візит буде змістовним Перед президентом до США вирушить голова ОП Андрій Єрмак

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона на переговори з президентом США Джо Байденом очікується змістовним, сторони обговорюватимуть питання за дев'ятьма напрямками.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"У будь-якому випадку цей візит буде наповнений змістом. У нас просто немає шансів не наповнити його змістом, час не на нашому боці. Ми прекрасно розуміємо, що агресивна політика Кремля триває, що Росія не зупиниться, і "Захід-2021", назвемо це навчаннями, може закінчитися негативно для нас. У даному випадку поїздка президента Зеленського повинна мати результати", - заявила "слуга народу".

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Коментуючи підготовку візиту Зеленського до США, Верещук зазначила:

"Є повідомлення про те, що ті, хто відповідає за візит... зустрічалися з військовим представником, військовим аташе Бріттані Стюарт, представником США в Україні з підготовки оборонного меморандуму, тієї частини угоди, яка допоможе нам отримати конкретніші відповіді від США, якою буде допомога у разі... - і далі буде перераховано. У нас є 9 напрямків, наприклад, координація планів і політики, які у нас плани, які у них. Українська інституційна оборонна реформа - ми будемо також обговорювати. Реформа оборонної промисловості, як можуть корпорації зайти в наші підприємства. Посилення співпраці НАТО і України - це все буде обговорюватися".

За її словами, щоб якісно підготувати цей візит, глава Офісу президента Андрій Єрмак разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою найближчим часом відбудуть з підготовчим візитом до США, де персонально займатимуться напрацюванням документів - у космічній галузі, в галузі обміну інформацією, про дослідження розробки тестування та оцінки.

"Якщо нам вдасться підписати - вважайте, що ми зробили велику справу", - додала депутатка.

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Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" спрогнозував, що непублічна частина зустрічі Джо Байдена і Володимира Зеленського відбудеться на підвищених тонах після того, як США і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком", - наголосив Арахамія.