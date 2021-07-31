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Верещук анонсувала відставки в Кабміні: розмови не тільки про міністра оборони "Слуга народу" спрогнозувала терміни кадрових перестановок

У Кабінеті міністрів України восени очікуються кадрові перестановки, обговорюється заміна одразу кількох міністрів.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Розмови йдуть не тільки про зміну міністра оборони. Наприклад, розмови йдуть про міністра юстиції або культури. Я часто чула на ефірах питання саме такого характеру. Йдеться про те, чи будуть кадрові зміни восени. Будуть. А якими будуть - це вирішувати президенту і прем'єру. Прем'єру - якщо ми говоримо про, наприклад, міністра юстиції або культури, і президенту - коли мова йде про міністра оборони, це виключно його прерогатива вносити подання", - пояснила "слуга народу".

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Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що слідом за відставкою Авакова з Кабміну можуть звільнити глав Мін'юсту Дениса Малюську і Міноборони Андрія Тарана.

"На нас чекають ще декілька відставок. У мене була розмова з президентом, я завжди кажу в очі те, що думаю. Я вважаю, що, наприклад, міністр юстиції Денис Малюська - це непорозуміння... Думаю, Тарана теж протягом декількох днів на посаді міністра оборони не буде. Парад з нагоди незалежності України прийматиме інша людина", - заявив журналіст.

Своєю чергою нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй запропонують.