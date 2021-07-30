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Саакашвілі про викрадення Чауса: є багато питань, де він стільки місяців був Багато країн викрадають злочинців, зазначив глава виконкому Ради реформ

Служба безпеки України в ситуації з викраденням екссудді Миколи Чауса порушила процесуальні норми.

Таку думку висловив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Якщо чесно, я вважаю, що якщо СБУ його захопила і вивезла - прапор їм у руки, молодці. Але треба було про це одразу сказати чесно, а не порушувати процесуальні норми. Багато країн викрадають злочинців, а ця людина злочинець, його треба було звідти вивезти і здати НАБУ. Оскільки СБУ - це збіговисько не надто професійних корупціонерів, вони порушили всі процесуальні норми, думаючи, що живуть в іншій епосі. У результаті вони і самі заплуталися. Треба було одразу здати НАБУ, воно б засудило, посадило, і всі були б щасливі. А зараз є багато питань, де він стільки місяців був, яким процесуальним законодавством це передбачено. Це називається викрадення, незаконне утримання людини", - сказав Саакашвілі.

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За його словами, в самому факті вивезення Чауса з Молдови "нічого проблематичного не було б, якби не непрофесіоналізм виконавця".

Раніше екссуддя Микола Чаус, якого в квітні 2021 роки викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області.

Як повідомляє Цензор.нет з посиланням на джерело в правоохоронних органах, у поліцію подзвонив житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю.

Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами і підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що ця особа перебуває в розшуку НАБУ за ч. 4 ст. 368 КК - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабара за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус заховав отримані гроші у скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом він був затриманий у Молдові за екстрадиційним запитом України.

У квітні 2021 року влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну.