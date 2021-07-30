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Ексрадник Путіна про "ядерний шантаж" Арахамії: це інструмент Кремля Керівництво України має дотримуватися "більш етичної позиції", вважає Андрій Ілларіонов

Якщо Україна використовуватиме риторику щодо відновлення статусу ядерної держави, вона поставить себе в становище Ірану та Північної Кореї. Крім того, шантаж є інструментом, який використовує Кремль.

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" розповів ексрадник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов, коментуючи гучну заяву нардепа від "Слуги народу" Давида Арахамії щодо ядерного статусу України.

"Це думка одного з депутатів Верховної Ради, це ж не позиція виконавчої влади. Це не позиція президента України. Шантаж - це інструмент, яким користується господар Кремля, і навіть господар Білого Дому в 2015 році користувався цим інструментом по відношенню до попереднього президента України щодо зняття генерального прокурора", - зазначив він.

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За словами Ілларіонова, керівництво України "дотримується більш етичної позиції".

"Це правильний підхід. Важливо займати правильну позицію - це позиція захисту країни, громадян України, яка оплачена кров'ю понад 13 тис. українців. Для цього не варто вдаватися до таких заходів. Спроба йти цим шляхом - це поставити Україну в становище Ірану, Північної Кореї. Це найостанніше, що можна порекомендувати. Положення України не там, а в Європі, рано чи пізно Україна стане її повноцінним членом", - заявив ексрадник Путіна.

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Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ".

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського - ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше", - заявив нардеп.

Нагадаємо, 5 грудня 1994 року Україна, США, Росія і Велика Британія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без’ядерної держави. У зв'язку з агресією Росії на Донбасі і анексією Криму Будапештський меморандум розкритикували деякі українські політики.