18:56, Сьогодні

Трапляються дивні історії — політексперт про знаходження судді Чауса Борис Тізенгаузен прокоментував історію зі скандальним суддею, якого знайшли в селі на Вінниччині

Зі скандальним суддею Миколою Чаусом, якого виявили в Вінницькій області, відбуваються дивні речі — про це заявив політексперт Борис Тізенгаузен в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Якщо він був вкрадений, і спеціалізовано під це готувалася якась операція, навряд чи б його тримали в якомусь селі, в будинку, де він може спокійно розгулювати, приходити до сільради або куди він там прийшов, без супроводу. Мені це здається трохи дивним. Ми пам'ятаємо, що Чаус носій вкрай важливої інформації, не дарма його свого часу вивозили з України із залученням спецслужб. Якби його тримали — не думаю, що він так спокійно в одних шортах кудись пішов гуляти й зайшов у сільраду. Якщо це не Чаус — тут питання знімається відразу, а якщо це дійсно він, і силовики його доправлять до Києва - тоді просто чекаємо додаткової інформації", — сказав він.

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Експерт вважає, що розвиток ситуації з Чаусом непередбачуваний.

"Я навіть не беруся прогнозувати, з Чаусом постійно трапляються дивні історії, він десь зникає, десь з'являється, потім знову зникає. Я б почекав офіційного коментаря. Є ще один небезпечний момент — ті люди, які його вивезли знову в невідомому напрямку, до силових структур не мають відношення, або представляють зацікавлених осіб. Тоді ми знову на якийсь час втратимо Чауса. Сподіваюся, що він буде живий-здоровий і дасть свідчення", — сказав він.

Раніше екссуддя Микола Чаус, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, був виявлений у Вінницькій області. До поліції зателефонував житель села Мазурівка і повідомив, що виявив екссуддю, повідомляє Цензор.нет.

Чаус розповів, що був викрадений невідомими особами, та підтвердив, що є екссуддею Дніпровського райсуду Києва. В ході перевірки стало відомо, що він перебуває в розшуку НАБУ.

Нагадаємо, у 2016 році детективи НАБУ викрили суддю Миколу Чауса в отриманні 150 тис. доларів хабаря за винесення вироку в інтересах підсудних. Його справа привернула увагу ЗМІ тим, що Чаус сховав отримані гроші в скляну банку і закопав її.

Верховна Рада дала згоду на притягнення судді до кримінальної відповідальності, однак Чаус встиг втекти за кордон. Екссуддю оголосили в розшук, згодом він був затриманий в Молдові по екстрадиційному запиту України. У квітні 2021 влада Молдови заявила про викрадення Миколи Чауса, якого готували до екстрадиції в Україну.