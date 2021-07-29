20:53, Вчора

Не факт, що Україну б поважали, але боялися б — Бацман про ядерну зброю Олеся Бацман розповіла, що було б, якби Україна не віддала ядерну зброю

Якби Україна залишила ядерну зброю, до неї б ставилися у світі по-іншому, заявила в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" головна редакторка видання "Гордон" Олеся Бацман.

"Путін сприймається у світі як Путін, якого бояться в першу чергу через те, що у нього є ядерна зброя. І навіть якщо інші країни вважають, що вона ніколи не злетить, він не зможе її застосувати, навіть якщо зійде з розуму і захоче, — все одно цей фактор залишається фактором стримування, всі про нього пам'ятають. Тому, звичайно ж, якби Україна залишалася ядерною державою, до України б ставилися по-іншому. Не факт, що поважали б, не факт, що цінували б, але боялися. і те, що стосується нашої безпеки, — з більшою часткою ймовірності у нас би не анексували Крим, Росія б не влізла на Донбас зі своїми солдатами та кров'ю, яка вона сіє там", — сказала вона.

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Бацман розповіла, що думає з цього питання перший президент України Леонід Кравчук.

"Інше питання — чи можна було утримати ядерну зброю, чинити опір чи більше щось виторгувати. Я на цю тему говорила з Леонідом Макаровичем Кравчуком, адже він почав цей процес. І, до речі, Міттеран його тоді відвів в сторону і сказав: "Чоловіче, ви розумієте, що вас обманюють?" Більш досвідчені яструби в політиці вже тоді розуміли, що це формально. Кравчук наполягав, що тоді неможливо було зберегти ядерний статус, тому що не одна країна на нас тиснула, об'єдналися всі країни, і в першу чергу тиснули США. Вони боялися того, що тут відбувалося на вулицях, Клінтон приїжджав сюди й дуже недипломатично говорив, що Україна зобов'язана віддати ядерну зброю, вони все погрожували санкціями, ізоляцією. Плюс нам тоді дуже важко було тягнути це фінансовий тягар, щоб утримувати ядерну зброю, плюс основні запчастини, розробки були в Росії. Кравчук мені відповів, що якби це відбувалося зараз, він би ще спробував щось зробити, вже зі своїм досвідом. Тому я розумію, чому сьогодні з'являються такі заяви Давида Арахамії", — сказала вона.

Нагадаємо, слова глави фракції Давида Арахамія про те, що "Україна могла б шантажувати весь світ", якби була ядерною державою, викликали бурхливу реакцію в соціальних мережах. "Якби ми були ядерною державою, з нами б все розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому... Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", — заявив депутат.

5 грудня 1994 року Україна, США, Росія і Великобританія підписали Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Таким чином, Україна набула статусу без'ядерної держави. У зв'язку з агресією Росії на Донбасі та анексією Криму Будапештський меморандум був підданий критиці з боку деяких українських політиків.