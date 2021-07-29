20:20, Вчора

Революційні проєкти — Саакашвілі розповів про нові реформи Михайло Саакашвілі назвав головні зміни в сфері медицини та бізнесу

На спільному засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад при главі держави та Національної ради реформ були розглянуті кілька революційних питань. Про це розповів у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" глава виконавчого комітету Національної ради реформ Михайло Саакашвілі.

"Перше — це концепція медичних установ. Це означає, що ми можемо залучити інвесторів до медустанов, вони зберігають профіль, персонал, додають їм зарплату, на кожне ліжко вкладають майже 100 тисяч доларів додатково, і українці отримають набагато якіснішу охорону здоров'я. Хто знає системи Грузії та Туреччини, вони набагато якісніші, ніж в Україні. Звичайно, зараз популісти заявлять, що ми приватизуємо систему охорони здоров'я, це не так. Ми просто вводимо додатковий елемент приватного капіталу, щоб українці могли отримати якісну охорону здоров'я через страховку. Цей законопроєкт скоро буде в парламенті", — розповів Саакашвілі.

Також Саакашвілі розповів про нововведення у сфері бізнесу та працевлаштування.

"Друге, ми підтримали Акт свободи підприємництва. Це революційний закон, згідно з яким, перевірка підприємства без судових санкцій буде заборонена, і якщо якась довідка є в державних органах, реєстрах, вони не мають права її вимагати у людей. Якщо ти подався на дозвіл і тобі його протягом 5 місяців не видали, вважається, що він виданий і ти можеш починати підприємницьку діяльність. Тобто це новий акт, який повністю змінює філософію. Зараз бізнес автоматично винен, а влада права. Завтра малий і середній бізнес буде повністю захищений, буде презумпція невинуватості бізнесу. Ми також заклали вільний рух капіталу, введення та виведення з України. Без цього інвестувати в бізнес неможливо. Також має бути прийнятий до кінця року Трудовий кодекс, який ми розробили разом зі спеціальним комітетом. Він скасовує ідіотський кодекс 1971 року, і скасовує корупційні дії Держпраці, яка кошмарить малий і середній бізнес", — сказав він.

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Третє питання, за словами Саакашвілі, стосувалося галузі виноробства.

"І ще важливе питання — питання виноробів. Ось у мене дві пляшки вина, я показав їх президенту, вони нелегальні. У нас 250 тисяч сімей в Україні виробляють вино, і майже всі вони в тіні. Тільки 25 офіційно зареєстрованих представників цієї галузі, а всі інші просто це роблять незаконно. в результаті вони й не платять податки, і не мають безпеки. У нас були великі суперечки. Я вперше бачу, щоб в країні Міністерство фінансів було зацікавлене в тому, щоб вони залишалися в тіні, і щоб вони отримували гроші в кишені. Президент пообіцяв, що до наступного засідання Нацради реформ це вирішить", — сказав він.

Раніше Михайло Саакашвілі заявив, що він вже частково виконав своє завдання в Україні. "Свою місію в Україні вже частково я вважаю виконаною. 2015 року я написав пакет реформ, ось це частина цього пакету. Прийняли земельні речі, прийняли щодо будівельних дозволів, зараз прийняли щодо моряків", — сказав він.

Також політик оцінив можливість свого призначення на пост прем'єр-міністра. На його думку, цього ніхто не допустить. "Вони (чиновники - ред.) швидше за все візьмуть великий ніж і зроблять публічно всі собі харакірі, ніж мене куди-небудь підпустять. Давайте говорити як є. Вони мене реально бояться, як вогню, тому що мені нічого не потрібно, крім того, щоб ці люди так не працювали", — сказав він.