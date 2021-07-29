19:34, Вчора

Це знущання — політолог про ідею позбавлення громадянства за російський паспорт Вадим Карасьов пояснив, чому вважає шкідливим законопроєкт про позбавлення громадянства України

Законопроєкт про позбавлення українського громадянства при наявності російського паспорта прокоментував політолог Вадим Карасьов в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Потрібно розуміти, що це законопроєкт депутата від партії "Свобода". І ми тиждень його обговорюємо, з інформаційної та піар точки зору мета є, тому що прозвучала і партія, і прізвище. Але сам цей законопроєкт є шкідливим. За формою він ніби за Україну, за українських громадян, щоб не отримували російське громадянство на Донбасі. Але по суті це знущання", — сказав він.

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Експерт пояснив, що не так з законопроєктом.

"Уявіть собі, в Криму ми говоримо — здавайте паспорти, ми вас позбавляємо українського громадянства, або виходите з російського. Чи можна перед людьми в Криму ставити такий вибір? Зрозуміло, що вони тоді відмовляться від українського паспорта, тому що у них немає вибору. І ми їх втратимо. Зараз вони чекають, у них така ситуація зараз — як на Донбасі, так і в Криму. І боротися треба не такими адміністративними методами, а ментально. Навпаки, ми не повинні їх ставити в безвихідне становище. Багато хто залишив українські паспорти й у Криму, і на Донбасі. Так, використовують у своїх приватних інтересах, наприклад, отримуючи пенсії та там, і там. Але у людей такий стан, вони з 14 року в такому становищі. Багато хто втратив житло, рідних, перспективи", — заявив він.

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Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації. Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що багато громадян України на окупованій території Донецької та Луганської областей вимушені отримувати російські паспорти, щоб вижити.

"Те, що переважна більшість людей, які отримали громадянство РФ, перебуваючи в окупації, не означає, що вони це зробили добровільно. Багато роблять це під примусом, це їхня стратегія виживання. Тому якраз питання ставлення до другого громадянства, яке набуто під час перебування як заручника, – це предмет окремої розмови, дискусії", — сказав він.