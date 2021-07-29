17:21, Вчора

Зеленський і Байден обговорять Нормандський формат і "Північний потік-2" - "слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що "Україні є чим похвалитися"

Під час своєї зустрічі президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден обговорюватимуть газопровід "Північний потік-2", енергетичну безпеку, Нормандський формат і припинення війни на Донбасі. Про це в програмі "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24" заявив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Президент ставитиме питання і про "Північний потік-2 ", про енергетичну, національну безпеку, про залучення так чи інакше США до Нормандського формату. Ми спробуємо пояснити, як ми бачимо виконання Мінських угод, як ми бачимо мирний процес. Треба піднімати питання і про обсяги військової допомоги, їх точно можна збільшувати, ми очікуємо від американського народу більше допомоги. Звичайно, це економічні питання, захист інвесторів", - сказав Корнієнко.

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"Я думаю, нам тут є чим похвалитися, відзвітувати, що за ці два роки в цій сфері зроблено. Ну і, звичайно, це пакети реформ, про які нам колеги не втомлюються нагадувати, а ми не втомлюємося їх робити. У нас в підвішеному стані реформа корпоративного управління, яка є дуже важливою для партнерів, реформа Антимонопольного комітету. Думаю, всі ці питання будуть ставитись на зустрічі (в Вашингтоні - ред.)", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, Байден і Зеленський спілкувалися по телефону 7 червня, Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона. Однак згодом в Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом 30 серпня.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Байден переніс переговори з Зеленським з кінця липня на кінець серпня, щоб змусити його виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації.