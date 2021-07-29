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Треба боротися за людей гуманітарним чином — Корнієнко про російські паспорти в ОРДЛО Олександр Корнієнко розповів, чи варто позбавляти українського громадянства людей з паспортом России

В ОРДЛО збільшується кількість людей з російськими паспортами, водночас є ініціатива позбавляти українського громадянства людей, у яких є російський паспорт. Чи треба це робити, розповів нардеп з фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Мені здається, це ініціатива не нардепів "Слуги народу", а колег з опозиції. Ну, вони можуть такі політичні питання підіймати. Те, що робить Росія, є загрозою національній безпеці. Щобільше, вони збираються цим людям дати можливість проголосувати на виборах (в Держдуму Росії – ред.). Ми з цього приводу готуємо вже постанову в комітеті та будемо до зали виносити – про засудження таких дій, звернення до світової спільноти, що потрібна якась реакція. Але треба боротися за уми людей гуманітарним чином. Через те, що 5 років нічого не робилося у цьому напрямку, зараз у нас багато роботи, щоб намагатися повертати людей в Україну, в першу чергу ментально", — заявив він.

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Депутат пояснив, про що саме йдеться.

"Це і законопроєкт про вступ для дітей (з окупованих територій – ред.), і про медіаресурси, які працюють на ту сторону. Знаєте, заборонити – це легше за все, але давайте з’ясуємо мотиви. Я не впевнений, що з тих сотень тисяч людей, які отримали російські паспорти… Так, там є ідеологічні мотиви, але там є і практичні мотиви, бо в людей там є якийсь соціальний захист абощо. Нам треба працювати над тим, щоб інтеграцією займалися вже зараз, незважаючи на те, що зараз у нас немає доступу до окупованих територій", — сказав він.

Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації. Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Раніше віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що багато громадян України на окупованій території Донецької та Луганської областей вимушені отримувати російські паспорти, щоб вижити.

"Те, що переважна більшість людей, які отримали громадянство РФ, перебуваючи в окупації, не означає, що вони це зробили добровільно. Багато роблять це під примусом, це їхня стратегія виживання. Тому якраз питання ставлення до другого громадянства, яке набуто під час перебування як заручника, – це предмет окремої розмови, дискусії", — сказав він.