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"Будемо шантажувати світ": слова Арахамії наробили галасу в соцмережах "У нас є атомні електростанції, якими в принципі теж можна шантажувати" - написав Олексій Голобуцький

В ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" напередодні голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б сьогодні "шантажувати весь світ", однак підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою".

"...Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше... Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння - ред.), ми могли б скоротитися, але однак залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - зазначив Арахамія.

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Соцмережі бурхливо відреагували на цю заяву «слуги народу». Так, відомий український журналіст Сергій Руденко написав, що Арахамії «треба зашити рота».

Крім того, в соцмережах з'явилися так звані «фотожаби».

5 грудня 1994 року був підписаний Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум) – це міжнародна угода, укладена між Україною, США, Росією та Великою Британією щодо набуття Україною статусу безядерної держави.

Україна має вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, якщо країни-підписанти Будапештського меморандуму не допоможуть їй стримувати російську агресію.

Про це раніше в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів ексглава Служби безпеки України Ігор Смешко:

"На сьогодні ми віддали третій ядерний арсенал у світі, підписали міжнародну домовленість (Будапештський меморандум – ред.). Якщо ми зараз не заявимо: або виконується Будапештський меморандум, або ми за собою залишаємо право вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А ці два договори йдуть разом, без одного розпадається інший. І ми починаємо внутрішні консультації: у нас все є, у нас достатньо урану, ми знаємо технології. Не забувайте, у Харкові в СРСР розщепився перший атом, у нас потужні й харківська, і київська школи, всі працівники є... То ви б побачили, як змінилася б дипломатична аура навколо України"