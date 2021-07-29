У "Слузі народу" дали оцінку заяві Арахамії про розмову зі США на "підвищених тонах"

"Давид більше мав на увазі те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила Кравчук

У "Слузі народу" дали оцінку заяві Арахамії про розмову зі США на "підвищених тонах"

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України та США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов’язано з узгодженням США та Німеччиною питання «Північного потоку-2».

В ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» народна депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.

«Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль відіграє попередня підготовка. Ми очікуємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба й голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато в чому зіграє підготовча робота. А з приводу «підвищених тонів», Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів», - зазначила нардепка.

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«Лідери представляють суверенні держави, і насамперед президент України дбає про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне Україна як суверенна, незалежна в своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти про інтереси своєї держави», - додала Кравчук.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом відбудеться 30 серпня у Вашингтоні.

Президент США Джо Байден переніс переговори з президентом України Володимиром Зеленським з кінця липня на кінець серпня, щоб змусити його виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політолог Андрій Піонтковський:

"Зеленському всіляко дають зрозуміти, що від нього очікують у Вашингтоні повної згоди з рекомендаціями Байдена. А рекомендацією Байдена буде: йдіть і виконуйте Мінські угоди, як вам кажуть Меркель, Макрон і Путін, і продовжуйте, як казав Лавров, крутитися на гачку Мінських угод. Офіс президента звичайно не влаштовує ця позиція, і вони хочуть там виступити з абсолютно іншою точкою зору України".

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Слуга народу США Давид Арахамія перемовини Євгенія Кравчук