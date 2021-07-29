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У "Слузі народу" дали оцінку заяві Арахамії про розмову зі США на "підвищених тонах" "Давид більше мав на увазі те, що це буде розмова рівноправних партнерів", - зазначила Кравчук

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України та США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов’язано з узгодженням США та Німеччиною питання «Північного потоку-2».

В ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» народна депутатка від фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.

«Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль відіграє попередня підготовка. Ми очікуємо, що голова МЗС Дмитро Кулеба й голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато в чому зіграє підготовча робота. А з приводу «підвищених тонів», Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів», - зазначила нардепка.

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«Лідери представляють суверенні держави, і насамперед президент України дбає про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне Україна як суверенна, незалежна в своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти про інтереси своєї держави», - додала Кравчук.

Нагадаємо, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом відбудеться 30 серпня у Вашингтоні.

Президент США Джо Байден переніс переговори з президентом України Володимиром Зеленським з кінця липня на кінець серпня, щоб змусити його виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політолог Андрій Піонтковський:

"Зеленському всіляко дають зрозуміти, що від нього очікують у Вашингтоні повної згоди з рекомендаціями Байдена. А рекомендацією Байдена буде: йдіть і виконуйте Мінські угоди, як вам кажуть Меркель, Макрон і Путін, і продовжуйте, як казав Лавров, крутитися на гачку Мінських угод. Офіс президента звичайно не влаштовує ця позиція, і вони хочуть там виступити з абсолютно іншою точкою зору України".