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"Ти мені рот не закривай": Камельчук та Іллєнко посварилися на шоу Юрій Камельчук та Андрій Іллєнко перейшли на особистості в прямому ефірі

Під час прямого ефіру «Ток-шоу №1» на телеканалі «Україна 24» виникла чергова гостра суперечка. Сварку влаштували народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук та екснардеп, заступник голови ВО «Свобода» Андрій Іллєнко.

Камельчук: Давайте ми ще раз згадаємо, що ми можемо дати переселенцям чи тим, хто захоче переїхати зараз на контрольовану територію, і створимо закон з правовими підставами, щоб будувати чи виділяти житло, чи землю за спеціальними програмами. Замість того, щоб окремі представники, не буду називати яких партій, розкрадали землю до цього часу, при чому під гаслами, що вони виділяли цю землю для АТОвців, і займаються покриттям контрабанди. Треба займатись конкретними питаннями для тих, хто хоче жити на контрольованих територіях.

Іллєнко: У вас вся влада в країні вже два роки.

Деталі перепалки - на відео нижче.

Камельчук: О, зразу шапка горить. Я ж слова не сказав, а шапка вже горить.

Іллєнко: Шапка горить у вас, бо ви два роки при владі й розповідаєте про те, що треба робити.

Камельчук: Я вам зараз згадаю усі виділені землі на території Львівської та Івано-Франківської областей за участі свободівських депутатів.

Іллєнко: І що?

Камельчук: Помовчи.

Іллєнко: Слухай, ти мені рот не закривай. Ти взагалі хто такий, що ти рот закриваєш? Хто ти такий взагалі?..

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Це не перший випадок гострого протистояння політиків на «Ток-шоу №1». У тому ж ефірі позафракційний народний депутат Євген Шевченко і ексрадник голови МВС Зорян Шкіряк в ефірі програми влаштували довгу перепалку, яку ніяк не міг припинити ведучий, не допомогло навіть відключення мікрофонів.

В іншому ефірі "Ток-шоу №1" народні депутати Нестор Шуфрич та Ірина Верещук влаштували перепалку. Після того, як Шуфрич попросив Верещук «не верещати», вони почали говорити один з одним на підвищених тонах.