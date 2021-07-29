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Арахамія про переговори Зеленського і Байдена: зустріч буде на підвищених тонах Нардеп також зазначив, що в Конгресі США "є двопартійна підтримка України"

Непублічна частина зустрічі президентів США і України Джо Байдена і Володимира Зеленського відбуватиметься на підвищених тонах після того, як Штати і Німеччина офіційно узгодили завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив в ефірі програми "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Північний потік-2" - це проект геополітичний. Нашими органічними союзниками в Європі є Велика Британія, Польща, країни Балтії. На "Кримській платформі" ми збираємо кілька десятків країн - це 23 серпня перед поїздкою Зеленського до США. Ми зараз вже з цими країнами на "зумі" обговорюємо єдину позицію. У кожної країни в США є діаспора - польська, балтійська, у них є контакти. Ми намагаємося кожен контакт у Конгресі сьогодні консолідувати в єдину позицію. Тому що коли Конгрес у вересні почне працювати, ви побачите, що він буде дуже сильно опиратися цьому рішенню Байдена. Залишаються ходи, і ми їх пропрацьовуємо - це взагалі-то головна тема візиту", - розповів "слуга народу".

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За словами Арахамії, незважаючи на те, що візит Зеленського призначили на 30 серпня, коли Конгрес не працює, "ми сьогодні отримуємо десятки листів від конгресменів, які призупинять свою відпустку і приїдуть на зустріч". Він зазначив, що в Конгресі США "є двопартійна підтримка України".

"Я очікую, враховуючи градус, що як мінімум непублічна зустріч Зеленського з Байденом буде на підвищених тонах. США сьогодні багато в чому недооцінюють, а може вдають, що недооцінюють, удар, який вони завдають таким вчинком. Дипломатичною мовою кажуть, що "ми глибоко занепокоєні" тощо, а недипломатичною люди кажуть, як є. Коли партнери один з одним розмовляють, вони повинні говорити бачення очима одного партнера і іншого партнера. Всі розуміють, що зараз головна подача на Німеччину і загравання (США - ред.) з Росією - це, по суті, якась така неформальна коаліція проти Китаю", - заявив нардеп.

Нагадаємо, президенти США й України Джо Байден і Володимир Зеленський поспілкувалися телефоном 7 червня. Під час розмови Байден запросив Зеленського приїхати до Вашингтона.

Згодом у Білому домі повідомили, що Зеленський повинен зустрітися з Байденом у Вашингтоні 30 серпня.

Ексміністр закордонних справ України Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Джо Байден не зацікавлений у тому, щоб візит Зеленського відбувся в період, коли буде засідати Конгрес.

"Справа в тому, що президент Зеленський і його команда досить жорстко ставлять питання про підтримку, про гарантії з боку Сполучених Штатів з надання ПДЧ, з протидії "Північному потоку-2". І в цих питаннях є широка підтримка в Конгресі США", - пояснив Грищенко.