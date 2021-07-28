22:52, Вчора

Арахамія оцінив шанси українців втратити свою країну За словами нардепа, люди готові до боротьби за Україну

Українці з 2014 року стали справжньою нацією і тому їм не загрожує втрата своєї держави, хоча загрози є.

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

На питання, які шанси втратити країну через 30 років, Арахамія відповів:

"Немає шансів. Загрози, звичайно ж, є, але шансів втратити країну, немає. Тому що з 2014 року Україна стала нацією дійсно. Зовнішня агресія об'єднує людей, люди готові до боротьби, люди досить жорстко налаштовані. Близько 1 млн людей були на війні, вони знають, як воювати. Ще більше людей готові відстоювати свою Батьківщину. Мені здається, що шансів немає".

Читайте також: "Україна втратила свою свободу": ексміністр різко висловився про ситуацію в країні

Раніше нардеп від "Слуги народу" Давид Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав головну стратегічну помилку керівництва України за роки незалежності.

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського - ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому", - сказав він.