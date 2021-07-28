21:25, Вчора

Арахамія про ядерну зброю України: "Ми могли б шантажувати світ" Нардеп жорстко висловився про Будапештський меморандум

Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б сьогодні "шантажувати весь світ", однак підписання Будапештського меморандуму стало її "фатальною помилкою".

Таку думку висловив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. На запитання, якими були основні стратегічні помилки кожного президента України, Арахамія відповів:

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка - позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського - ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше".

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При цьому "слуга народу" зізнався, що не знає обставин підписання меморандуму.

"Зараз нам легко розмірковувати, через стільки років... Але, мені здається, в той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати - ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння - ред.), ми могли б скоротитися, але однак залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, відомий як Будапештський меморандум, був підписаний 5 грудня 1994 року.

Згідно з документом, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися в обмін на відмову України від ядерної зброї поважати її незалежність, суверенітет та існуючі кордони.

Перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чому Будапештський меморандум не врятував країну від агресії РФ.

"Росія офіційно відмовилася від свого підпису, вони заявили, що Будапештський меморандум виконувати не будуть... Я не чув, щоб президент США, хоч один, хоча б нагадав, що був такий меморандум, і там стоїть підпис президента США. Зараз цей меморандум виконує тільки Україна. Ми повинні вплинути на глобальні світові процеси, щоб вони повернулися до України не тільки словами, але і діями", - підкреслив він.