20:36, Сьогодні

Байден тисне на Зеленського перед зустріччю у США - Піонтковський

Президент США Джо Байден переніс переговори з президентом України Володимиром Зеленським з кінця липня на кінець серпня, щоб змусити його виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації.

Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" висловив російський політолог Андрій Піонтковський.

"Зеленському всіляко дають зрозуміти, що від нього очікують у Вашингтоні повної згоди з рекомендаціями Байдена. А рекомендацією Байдена буде: йдіть і виконуйте Мінські угоди, як вам кажуть Меркель, Макрон і Путін, і продовжуйте, як казав Лавров, крутитися на гачку Мінських угод. Офіс президента природно не влаштовує ця позиція, і вони хочуть там виступити з абсолютно іншою точкою зору України", - зазначив політолог.

Як підкреслив експерт, Зеленського "витримують якомога довше, надсилають екзаменаторів, які кидають тези, що Україна багато в чому не готова до повноцінного співробітництва, недостатньо реформ тощо".