19:49, Сьогодні

В Україні переглянуть повноваження командування ЗСУ та Міноборони: подробиці Слідом за звільненням Руслана Хомчака очікуються зміни в оборонному секторі

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки напрацьовує законопроєкт, покликаний чіткіше розмежувати повноваження між Міністерством оборони, командуванням Збройних сил України та президентом як верховним головнокомандувачем.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

"Як член комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки, стикався з проблемами міжособистісної дискомунікації між Міністерством оборони та ЗСУ, якої в принципі не повинно бути. Тому що в державі, яка воює, коли один високий військово-політичний керівник не може знайти конструктивну співпрацю з військовим керівником, то це не зовсім нормально", - підкреслив "слуга народу".

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За словами нардепа, така ситуація склалася "як наслідок ухвалення у 2018 році закону про нацбезпеку і потім ухвалення змін до закону про ЗСУ, які зробили певний дисбаланс у керівництві ЗСУ".

"Не зовсім збалансована управлінська вертикаль тягнула за собою ті проблеми, конфлікти, які ми зараз маємо. Правильно говорили президент і Ірина Верещук – у такому випадку не може бути особистісних антипатій і конфліктів у державі, яка воює, а має бути абсолютна синергія. У нас зараз в комітеті з питань національної безпеки, оборони й розвідки ведуться дискусії, напрацьовується законопроєкт про чіткіше розмежування повноважень між Міністерством оборони та чіткішу ієрархічну підпорядкованість між командуванням ЗСУ, Міноборони й президентом", - розповів Веніславський.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення генерал-полковника Руслана Хомчака з посади головнокомандувача ЗСУ. На місце Хомчака був призначений Валерій Залужний.

"Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних сил якісної взаємодії та чіткого визначення перспектив для кожного українського військового - як на професійному, так і на соціальному рівні", - зазначив Зеленський.

Руслан Хомчак був призначений головнокомандувачем ЗСУ в травні 2019 року, змінивши на цій посаді Віктора Муженка.