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У Зеленського висловились про відставку Тарана: можливий радикальний сценарій Президент дав можливість міністру оборони виправити помилки, але від Андрія Тарана чекають результатів

Міністр оборони Андрій Таран може бути звільнений зі своєї посади, якщо не продемонструє якісних змін в оборонній сфері.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський.

"По-перше, тут треба згадати нещодавні відставки заступників міністра оборони. Ці зміни є ланками одного ланцюга, тому що до пана Тарана також є питання. І якщо найближчим часом ми не побачимо синергії, то я не виключаю, що наступним питанням може постати питання міністра оборони, якщо не буде якісних змін у цій сфері. В цьому випадку президент дає можливість виправити якісь допущені помилки й показати результат своєї діяльності. Якщо результату немає, попри вотум довіри, то, звичайно, такі особи мають бути звільнені, щоб більш кваліфіковані менеджери забезпечили виконання завдань функцій держави", - підкреслив "слуга народу".

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На запитання, яким би було голосування, якби питання про відставку міністра оборони внесли в Раду зараз, Веніславський відповів:

"Я б схилявся до радикального сценарію розвитку подій… щодо відставки Тарана".

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Нагадаємо, що чинний міністр оборони Андрій Таран був призначений на посаду 4 березня 2020 року.

13 липня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, що породило чутки про нові звільнення в уряді.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що слідом за відставкою Авакова з Кабміну можуть звільнити глав Мін'юсту Дениса Малюську і Міноборони Андрія Тарана.

"На нас чекають ще декілька відставок. У мене була розмова з президентом, я завжди кажу в очі те, що думаю. Я вважаю, що, наприклад, міністр юстиції Денис Малюська - це непорозуміння... Думаю, Тарана теж протягом декількох днів на посаді міністра оборони не буде. Парад з нагоди незалежності України прийматиме інша людина", - заявив журналіст.

Своєю чергою нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони, якщо їй надійде така пропозиція.