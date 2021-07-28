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Резніков про переговори "нормандської четвірки": є один важіль впливу на Росію МЗС Росії поки відмовляється від нового раунду переговорів

Росія продовжує відмовлятися від проведення переговорів щодо Донбасу в "нормандському форматі", але є лише один важіль впливу на Кремль.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. На запитання, як Україна може вплинути на позицію Росії, Резніков відповів:

"Важіль один – це принципова позиція наших партнерів, у першу чергу Німеччини та Франції. Є збройний конфлікт між Росією та Україною, тому ми – сторони конфлікту. А Німеччина і Франція – посередники в "нормандському форматі".

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За словами віцепрем'єра, на сьогодні запропоновано провести зустріч між міністрами МЗС "нормандської четвірки".

"Але поки що голова МЗС Росії Лавров відмовляється брати участь у такому засіданні. Мабуть, він дуже сильно зайнятий виборчими перегонами до Держдуми Росії", - заявив Резніков.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 липня підтвердив готовність до перемовин на рівні лідерів країн – учасниць "нормандського формату".

"Я вважаю, що ця зустріч буде. Але на сьогодні все залежить від Росії. І не треба перекидати цей м’яч. Ми всі розуміємо, що все залежить сьогодні від них. Ми зі свого боку вважаємо, що просуваємося в цьому питанні так швидко, як тільки можливо", – зазначив президент, якого цитує його пресслужба.

Раніше дипломат, експосол України в США Олег Шамшур в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що "нормандський формат" вичерпав свої можливості й з часом може "померти своєю смертю".

Нормандський формат - група глав країн (Україна, Німеччина, Франція, Росія), їхніх радників, метою діяльності якої є припинення війни на Донбасі. Перше засідання відбулося 2014 року в Нормандії під час святкування 70-ї річниці висадки союзників; останнє засідання на рівні глав держав пройшло в Парижі 2019 року.