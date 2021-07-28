17:06, Сьогодні

Резніков про паспорти Росії для Донбасу: багато хто отримує громадянство примусово Російські паспорти в ОРДЛО отримують, щоб вижити, зазначив віцепрем'єр

Багато громадян України на окупованій території Донецької та Луганської областей вимушені отримувати російські паспорти, щоб вижити. Доля цих людей має вирішуватися окремою дискусією.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заявив віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, коментуючи законопроєкт про автоматичну втрату громадянства України у разі добровільного набуття громадянства РФ. Резніков зазначив, що до постійних завдань Міністерства закордонних справ входить порушення питання "щодо вимоги до Російської Федерації стосовно скасування указу президента РФ про спрощену паспортизацію для громадян України".

"Це питання на постійному треку. Але ж ви розумієте, що ставити питання сьогодні про те, що переважна більшість людей, які отримали громадянство РФ, перебуваючи в окупації, не означає, що вони це зробили добровільно. Багато роблять це під примусом, це їхня стратегія виживання. Тому якраз питання ставлення до другого громадянства, яке набуто під час перебування як заручника, – це предмет окремої розмови, дискусії, які ми, зокрема, хочемо якраз внормувати в законі про перехідний період", - заявив віцепрем'єр.

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Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації. Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.