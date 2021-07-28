"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова
Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні
28 липня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.
Гості "ТОК-ШОУ №1":
- Давид Арахамія
- Ірина Верещук
- Денис Казанський
- Зорян Шкіряк
- Олеся Бацман
- Євгеній Шевченко
- Надія Савченко
- Олександр Данилюк
- Галина Янченко
- Юрій Камельчук
- Віталій Журавський
- Дмитро Лінько
- Леонід Ємець
- Андрій Іллєнко
- Вікторія Гриб
Теми:
- - Безпека України під загрозою. Чому за рік перемир'я на Донбасі загинуло майже пів сотні бійців? І чи буде Україна з газом після запуску "Північного потоку-2"?
- - Отримав російський - здай український! Чи позбавлять громадянства українців, які отримали російський паспорт? І що буде з жителями окупованих Криму та Донбасу?
Не пропустіть - 28 липня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".