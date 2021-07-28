"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

Відомі політики обговорять з ведучим, що відбувається в країні

"ТОК-ШОУ №1": гості й теми програми Василя Голованова

28 липня в ефірі телеканалу "Україна 24" о 21:00 "ТОК-ШОУ №1" з Василем Головановим. В авторському проєкті Василь Голованов разом з гостями у студії обговорює найактуальніші події в Україні.

Гості "ТОК-ШОУ №1":

  • Давид Арахамія 
  • Ірина Верещук 
  • Денис Казанський 
  • Зорян Шкіряк
  • Олеся Бацман
  • Євгеній Шевченко 
  • Надія Савченко
  • Олександр Данилюк 
  • Галина Янченко
  • Юрій Камельчук
  • Віталій Журавський 
  • Дмитро Лінько
  • Леонід Ємець
  • Андрій Іллєнко
  • Вікторія Гриб

Теми:

  • - Безпека України під загрозою. Чому за рік перемир'я на Донбасі загинуло майже пів сотні бійців? І чи буде Україна з газом після запуску "Північного потоку-2"? 
  • - Отримав російський - здай український! Чи позбавлять громадянства українців, які отримали російський паспорт? І що буде з жителями окупованих Криму та Донбасу?

Не пропустіть - 28 липня о 21:00 у новому випуску "ТОК-ШОУ №1".