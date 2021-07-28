13:58, Сьогодні

Кравчук у реанімації, але ТКГ щодо Донбасу працюватиме як зазвичай - Гармаш Також український перемовник зазначив, що за рік роботи ТКГ прогрес відсутній через блокування переговорів Росією

Хвороба глави української делегації в Тристоронній контактній групі, першого президента України Леоніда Кравчука ніяк не вплине на роботу ТКГ. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповів член ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

"В цей момент пауза у переговорах до 26 серпня, зараз співробітники ОБСЄ практично всі у відпустках, наші також планували відпустки на цей період. Звісно, що в разі загострення ситуації всі будуть відкликані, і робота продовжиться, з нашого боку як мінімум. Наразі хвороба Леоніда Макаровича ніяк не впливає на графік роботи ТКГ. Сподіваюсь, що до 26-го числа він зможе закінчити реабілітацію і включитися в роботу", - сказав Гармаш.

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Також, за словами журналіста, за рік роботи ТКГ прогрес відсутній, оскільки Росія блокує всі переговори й прагне вирішувати питання за допомогою тиску.

"Якщо говорити про те, куди ми рухаємося, можна сказати, що за рік ми не просунулися нікуди, тому що Росія постійно блокує всі переговорні процеси, їй невигідно політичне врегулювання, поки Київ має можливість протистояти. Вона починає дипломатичний рух, коли відчуває, що може натиснути й, таким чином, противник піде на поступки. Сьогодні ми не йдемо на поступки Росії, ми можемо собі це дозволити, у нас є певний ресурс. Зрушити процес з місця теоретично може Нормандський формат, але ми розуміємо, що якщо Росії невигідні якісь зміни, вона просто не йде на цю зустріч і блокує роботу Нормандського формату", - сказав Гармаш.

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Зазначимо, що 87-річний Леонід Кравчук після операції на серці вже місяць знаходиться в реанімації. За словами прессекретаря Кравчука Оксани Сибірцевої, стан його здоров'я не покращився після операції.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на каналі "Україна 24" розповів, що Кравчуку зробили "планову операцію". "Ми розмовляли напередодні, це була планова операція. Складна, але планова. Тому, з огляду на рівень хірурга, який її робив, зі здоров'ям Леоніда Макаровича, я думаю і впевнений, все буде добре", - сказав Гордон.