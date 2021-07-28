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Хрещення - це наша історія: офіційне привітання Зеленського За словами президента, Хрещення Київської Русі - України - це історично справедлива назва свята

Президент Володимир Зеленський офіційно привітав українців зі святом Хрещення Київської Русі - України. Ролик з поздоровленням транслювався на каналі "Україна 24".

"Дорогі громадяни, сьогодні ми відзначаємо День Хрещення Київської Русі - України. Це офіційна, а головне, історично справедлива назва свята, яка акцентує нерозривність двох держав. Між Київською Руссю та Україною тисячі років і один знак. У тексті відповідного указу президента України між ними стоїть тире. І це не просто розділовий знак, це знак того, що Україна є спадкоємицею однієї з могутніх держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, почалася історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому великий князь київський Володимир хрестив Київську Русь, Київську Русь - Україну. Це не частина нашої історії, це і є наша історія", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що "нам не потрібно це доводити історичними трактатами, бо наші докази не на папері, а в металі, камені, не в міфах і легендах, а в наших містах, на наших вулицях". Президент звернув увагу на те, що в Києві легко дістатися до історичних пам'яток часів Київської Русі.

Президент натякнув, що іншим державам не варто пред'являти претензії на історичну спадщину України.

"... Всі українці, з будь-якого куточка України - один великий народ. Ці слова - не данина кон'юнктурі, а данина правді й справедливості. Київська Русь - це мати нашої історії. 24 області України та півострів Крим - її рідні діти, і вони по праву її спадкоємці. А двоюрідним племінникам і дуже далеким родичам не потрібно робити замах на її спадщину і намагатися довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вона відбувалася, за тисячі кілометрів", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, День Хрещення Київської Русі - України відзначається щорічно 28 липня, це державна пам'ятна дата. Свято встановлене у 2008 році указом Віктора Ющенка. Разом з тим точна дата цієї події невідома, більшість істориків вважає, що Русь хрестили в 988 році, але є й інші версії.