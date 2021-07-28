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До хвилі коронавірусу готові не гірше ніж Європа - Зеленський Президент зазначив, що інфраструктура підготовлена добре, проте вакцини поки не вистачає

Медична інфраструктура України готова до можливої ​​нової хвилі коронавірусу восени, але кількості вакцини поки недостатньо, і влада посилено працює над цим питанням. Про це на брифінгу розповів президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання каналу "Україна 24".

"Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Відносно лікарень, ліжок, кількості швидких, щодо зарплат лікарів, які отримують 300%. Ми готові, я вважаю, на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше. Відносно лікарень і кисню, я вважаю, ми готові краще, ніж багато інших європейських країн. У нас не було побудовано інфраструктуру, як в інших країнах, і тому ми будували швидко і багато. Якщо у нас є 90 тис. ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тис., я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що з проблемами, які були в окремих лікарнях, "розібралися".

"У деяких громадах, лікарнях є питання, це правда, коли там, наприклад, йде розподіл грошей, коли не дають зарплату лікарям. Розібралися. Питання іноді залежать від кадрового складу тієї чи іншої галузі", - сказав президент.

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Зеленський також звернув увагу на недостатню кількість вакцин, але запевнив, що робота щодо їх отримання йде.

"Чи готові ми абсолютно з вакцинами? Ні. Тут питання кількості та інфраструктури. Інфраструктуру вакцинації ми добре підготували, 150 тис. на добу можемо колоти. До вересня повинні підготувати інфраструктуру до 200-250 тис. на добу. Щодо кількості вакцин - ми всі над цим працюємо. Домовилися з президентом США - 2 млн доз Moderna отримали, щеплення почалися. З канцлером Німеччини говорили про програму COVAX - 1 млн 200 тис. вакцин Pfizer повинні передати. Для нас важливо це отримати до Дня незалежності, не тому, що це свято, а оскільки буде велике скупчення людей. Хоча кількість вакцин в Україні - це вже свято. І залишається головним - що ми повинні дійти до 10 млн (вакцинованих в Україні - ред.), це змінить атмосферу поширення вірусу, це дуже важливо, особливо перед навчальним періодом", - зазначив президент.

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Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я заявили про те, що в країні стартує 5-й етап вакцинації. Медики зробили перші ін'єкції препаратом Moderna. За словами Віктора Ляшка, Україна забезпечила ефективні шприци, які дозволять мати 15 доз з одного флакона. З 21 липня дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть це зробити. "Ви можете вакцинуватися в найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб", - сказав міністр.