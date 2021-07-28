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Зеленський привітав українців з Хрещенням і розповів про децентралізацію Президент вважає, що для діалогу про децентралізацію не існує більш символічного контексту, ніж період, коли хрестили Русь

Президент Володимир Зеленський привітав громадян України з Хрещенням Київської Русі. Привітання з форуму "Україна 30" транслювалося в прямому ефірі програми "Сьогодні Ранок" на каналі "Україна 24".

"Хочу привітати всіх наших громадян, які відзначають сьогодні День Хрещення Київської Русі - України. Дуже важливий день для нашої держави, для нашої історії, історії України. Можливо, я зараз вас здивую, я вважаю, що це дуже важливо для теми нашого форуму. У моїх словах немає іронії, я вважаю, що для діалогу про децентралізацію не існує більш змістовного, глибокого і символічного контексту, ніж цей історичний період", - сказав президент.

Зеленський пояснив, яким чином можуть бути пов'язані децентралізація і хрещення Русі. За словами президента, хрещення - це "вектор розвитку держави" в бік європейської цивілізації.

"Здавалося б, який зв'язок може мати місцеве самоврядування в Україні та вибір релігії князем Володимиром Великим? По-перше, ним було обрано не просто віру, а вектор розвитку цивілізації. Завдяки цьому сучасна Україна - демократична, прогресивна, європейська держава, яка розуміє, чому місцеве самоврядування це важливо. А сильне місцеве самоврядування - ще важливіше. По-друге, цей вибір сприяв піднесенню освіти, науки, ментального розвитку. І саме після прийняття християнства в історії нашої держави відбулася перша реформа децентралізації. Вже 1000 років тому Ярослав Мудрий розумів, що концентрація влади в руках однієї людини шкодить державі та народу. І повноваження великого князя почали делегувати іншим інституціям", - сказав президент.

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Зеленський також згадав про Магдебурзьке право, яке було надано деяким містам сучасної України, зокрема, Київ його отримав у 1494-1497 роках.

"Магдебурзьке право було ознакою приналежності до історичної Європи. У істориків навіть є вислів, що кордон Європи в XVII столітті проходив околицями останнього східного міста, яке мало Магдебурзьке право. І далі на схід від України воно не поширювалося. Все це дуже важливо для сучасної реформи децентралізації", - сказав президент.

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Зеленський зазначив, що реформа децентралізації проходить успішно і є однією з найтриваліших реформ в Україні.

День Хрещення Київської Русі - України відзначається щорічно 28 липня і є державною пам'ятною датою. Був заснований 25 липня 2008 року указом тодішнього президента Віктора Ющенка. Проте, точна дата і рік цієї події невідомий. Більшість істориків вважає, що Русь прийняла хрещення в 988 році, але є й інші версії.

Зазначимо, що основною метою децентралізації є передача повноважень і бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Комплекс заходів щодо реформи децентралізації розпочався у 2014 році.

Раніше міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов в ефірі каналу "Україна 24" розповів, що дає децентралізація територіальним громадам.