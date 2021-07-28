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Міністра оборони знімати поки немає підстав - військовий експерт Олег Жданов упевнений, що будуть зміни у вищому військовому керівництві

Звільнивши Руслана Хомчака з посади головнокомандувача Збройними силами, президент Володимир Зеленський на цьому не зупиниться, однак звільняти міністра оборони Андрія Тарана поки немає підстав. Таку думку в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на каналі "Україна 24" висловив військовий експерт Олег Жданов.

Експерт пояснив мету цього звільнення.

"Тепер шукатимуть порозуміння між Генштабом, Збройними силами та Міністерством оборони. Президент давно хотів зробити таку ротацію. Нагадаю останній скандал, коли генерали подавали до суду на міністра оборони через комерційну діяльність військових. Думаю, давно пора було розрубати цей гордіїв вузол і робити все відповідно до закону, який діє стосовно розподілу повноважень Міноборони та Генштабу", - сказав Жданов.

Експерт упевнений, що буде повне оновлення військового керівництва.

"Пан Хомчак стояв на чолі вищого військового керівництва. Якщо його зняли, то президент, як я зрозумів, на цьому не зупиниться, і буде повне оновлення верхівки військового керівництва для того, щоб досягти консенсусу між Генштабом і Міноборони", - сказав Жданов.

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Експерт вважає, що звільняти міністра оборони поки немає підстав, але ймовірність така є.

"Пан Таран - людина з команди президента. Якщо зараз, після зміни військового керівництва, Міноборони не зможе налагодити зв'язки й розставити все на свої місця відповідно до закону, то тоді так, ймовірність того, що його замінять, буде високою. На сьогодні немає підстав для заміни міністра оборони", - сказав Жданов.

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Нагадаємо, 27 липня Зеленський відправив Хомчака у відставку. Коментуючи це звільнення, президент зазначив, що Хомчак "не спрацювався" з Тараном. Новим командувачем ЗСУ став Валерій Залужний. Сам Хомчак переведений на посаду заступника секретаря РНБО, з якої пішов Михайло Коваль.

Останнім часом у ЗМІ обговорюється можлива відставка Андрія Тарана з посади міністра оборони й призначення на цю посаду нардепа від "Слуги народу" Ірини Верещук. Верещук висловила готовність зайняти цей пост і обіцяє підняти зарплати військовим у разі призначення. Вона зазначила, що до чинного міністра оборони є запитання від депутатів, викладені в письмовому вигляді. "Я є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки й, очевидно, повинна була б мати запитання до міністра оборони. Але як комітет ми вже висловилися, в листі виклали свою позицію", - сказала нардеп.