21:45, Вчора

Нас очікують відставки міністрів — Гордон назвав терміни Дмитро Гордон впевнений, що президент відправить у відставку деяких міністрів і губернаторів

В українській владі очікується багато звільнень — про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Рішучість, з якою Володимир Олександрович змінює людей, які не справляються зі своїми обов'язками, мене радує. Що стосується ще відставок — впевнений і знаю, що буде ще багато відставок, причому найближчим часом. Ми це побачимо у серпні та вересні, ще в липні побачимо відставки деяких губернаторів, у вересні нас чекають відставки деяких міністрів", — сказав він.

На думку журналіста, звільнення пов'язані зі справою судді Чауса.

"Були зроблені висновки з провалу, який спіткав наші спецслужби у справі Чауса. Коли генеральний прокурор Молдови на весь світ заявив, що відомі люди, які здійснили захоплення Чауса і перевезли його через кордон. Звичайно, посипалися погони. Ми бачимо звільнення глави Служби зовнішньої розвідки, двох заступників голови СБУ. Це правильно", — сказав він.

Нагадаємо, українського екссуддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі. Місцева поліція вважає, що було близько десяти озброєних викрадачів. За неперевіреними даними, Чауса могли вивезти до України.

Раніше про ймовірність звільнень у владі розповів народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура. "Думаю, однозначно у вересні будуть кадрові зміни. Прізвища обговорюються, це близько до правди. До деяких міністрів є претензії у депутатського корпусу. І ведуться розмови, що треба ці міністерства посилити іншими міністрами", — сказав він.