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Красномовна відповідь на статтю Путіна — Гончаренко розповів про соцопитування українців Олексій Гончаренко заявив про те, що пропаганда Кремля не втримає українців від Європи

Гучну статтю президента Росії Володимира Путіна "Про історичну єдність росіян і українців" прокоментував народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"До вашої уваги дуже красномовна відповідь Путіну на його пропагандистську статтю від самих українців. За даними опитування групи "Рейтинг", 55% українців не погоджуються з заявою президента РФ, що "росіяни та українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору". А ще 75% вважають саме Україну наступницею Київської Русі. Скільки б Путін не намагався, але Україна все далі йде від Росії. Це підтверджує й останнє опитування Центру Разумкова. Вже 62% українців підтримують вступ до Євросоюзу, а 54% – за вступ до НАТО", — сказав він.

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На думку депутата, українців, які не вважають себе "одним народом" з росіянами, більшатиме.

"Таких людей буде тільки більшати, бо українці зробили свій вибір. Вони готові до євроатлантичної інтеграції, вони знають свою історію, на їхню самоідентифікацію більше не зможе вплинути брехлива кремлівська пропаганда. Путін може хоч щомісяця публікувати нові статті, витрачати мільйони на розповсюдження своїх імперіалістичних ідей, використовувати пропагандистів, але це не матиме жодного впливу на наших громадян. В них вже є імунітет від кремлівської зарази", — написав він.

Зазначимо, що результати опитування, проведеного групою "Рейтинг" протягом 23-25 ​​липня 2021 року, зокрема, показали, що 55% опитаних не погодилися з нещодавньою заявою Володимира Путіна, що "росіяни й українці - один народ", 41% з цим згодні. На сході, а також серед вірян УПЦ МП з такою думкою згодні понад 60%. Серед жителів західного регіону понад 70% не згодні з цим.

Нагадаємо, 12 липня Путін опублікував на сайті Кремля статтю "Про історичну єдність росіян і українців", яка викликала резонанс в Україні. Він назвав Україну і Росію "частинами, по суті, одного історичного і духовного простору".