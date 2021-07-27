16:08, Сьогодні

Це тільки початок — "слуга народу" про саміт Кримської платформи Євгенія Кравчук розповіла про важливі моменти Кримської платформи як майданчика для переговорів

Саміт Кримської платформи — це тільки початок постійного проєкту. Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Передусім, розглядати Кримську платформу потрібно не як подію, один саміт, а як старт постійно діючого проєкту. Якщо для переговорів щодо Донбасу є певні формати, хоча можна сперечатися про їхню успішність, то з Кримом до цього часу не було формату, де б обговорювалося питання деокупації Криму на різних рівнях. Кримська платформа дозволить на рівні міністрів закордонних справ, лідерів держав, на міжпарламентському рівні вести переговори, а також на експертному рівні. Повинні бути напрацьовані якісь законодавчі проєкти, гуманітарні механізми. Це тільки старт. Важливо, що незаконна анексія Криму залишається основою саміту. Це один з моментів, про які ми повинні думати. Звичайно, Росія хотіла б закрити на це очі, щоб не було економічних проблем через санкції через анексію Криму", — сказала вона.

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Кравчук розповіла про роботу Верховної Ради в напрямку Кримської платформи.

"Якщо глави МЗС або лідери держав зустрічатимуться в рамках Кримської платформи, то у Верховній Раді роблять свою роботу. Вчора ми почали збір підписів за скликання позачергового засідання на 23 серпня, і там буде прийнято звернення Верховної Ради до інших парламентів та міжпарламентських асамблей. І це буде не одне позачергове засідання, оскільки 24 серпня чекаємо урочисте позачергове засідання, і там якісь рішення теж можуть голосуватися", — сказала вона.

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Вперше про Кримську платформу оголосив президент України Володимир Зеленський у вересні 2020 року під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета Кримської платформи — обговорення шляхів деокупації Криму.

Планується, що вона буде функціонувати на чотирьох рівнях: глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Перший саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, напередодні 30-ї річниці незалежності України.