12:52, Сьогодні

США не надають Україні військову допомогу, думаючи, що з Росією можна домовитись - експертка "У контексті додаткових можливостей надання військової допомоги є два важливі аспекти", - заявила Осмоловська

США не надають Україні додаткову військову допомогу, вважаючи, що Росія є договороспроможною і може грати за правилами.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповіла виконавча директорка Інституту безпеки Східної Європи Юлія Осмоловська.

«Ми знаємо, що є щорічні плани надання військової допомоги Україні. На цей рік США виконали заявлений розмір цієї допомоги – 275 млн доларів. Перший транш був у березні, другий – у червні. Знаємо, що є дещо контраверсійна історія стосовно додаткових 100 млн військової допомоги, що містить так само і летальну зброю. Ініціатива була запропонована США в період, коли російські війська накопичували свою присутність на східних кордонах України. Потім, коли напруга спала, США зарезервували ці додаткові 100 млн і не надали їх Україні через те, що немає гострої фази конфлікту. Хоча сам підхід до надання цих 100 млн викликав критику з українського боку в тому, що який сенс надавати допомогу, коли агресія буде посилена і будуть додаткові військові дії на території України, і що краще отримати цю допомогу до цих подій, ніж пізніше», - заявила експертка.

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За її словами, поки американська сторона не дуже сприймає аргументи України, вважаючи, що на сьогодні у неї все під контролем.

«Власне, зараз триває період ілюзій американської сторони стосовно спроможності Росії грати за правилами і бути конструктивним партнером. Цей період ще декілька місяців триватиме. Тому в контексті додаткових можливостей надання військової допомоги є два важливі аспекти. По-перше, зміст домовленостей в рамках візиту Зеленського до США, в який спосіб ці питання будуть порушуватись. Другий момент, доля Ukrainian Security Partnership Act, законопроєкт, запропонований в Конгресі в березні 2021 року. З квітня немає його належного розгляду, він не був ухвалений Сенатом. Доля цього документу для нас важлива, тому що багато параметрів цієї допомоги, зокрема військової, визначається цим документом», - зазначила Осмоловська.

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Існує думка, що США мають підтримати українську оборонку. Ідеться про надання летальної зброї. Про це повідомив експосол США в Україні Вільям Тейлор. Він зазначив, що адміністрація колишнього президента США Дональда Трампа вже надавала українським військовим летальну зброю, зокрема протитанкові ракети. Тейлор висловив сподівання, що і кабінет Байдена продовжить підтримку української оборонки і посилить українські збройні сили системами Javelin та іншим сучасним летальним озброєнням.

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом Україні дадуть летальну зброю — таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик в програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24":

"Це двостороння зустріч (Зеленського і Байдена - ред.), тому ми можемо формувати порядок денний, впливати на зміст. Джордж Кент (заступник помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії — ред.) сказав, що це насамперед буде безпека, оборонний блок, енергетичний блок, і потім блок, пов'язаний з реформами та боротьбою з корупцією. Ми часто намагаємося їх розділити, наприклад, наші керівники говорять про блок з безпеки, постачання зброї, а наші американські партнери бачать всі ці блоки пов'язаними між собою. Тому обговорюватиметься все разом".