23:39, 25 липня

Військові США тренуються відбивати напад Росії на Україну - Саакашвілі За словами Саакашвілі, Штати діють інтенсивно, на відміну від війни Росії проти Грузії 2008 року

Американські військові сьогодні відпрацьовують на навчаннях сценарії допомоги Україні у разі вторгнення військ Росії.

Про це заявив в ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" глава виконкому Національної ради реформ Михайло Саакашвілі

"Зараз у США один зі сценаріїв, який Пентагон розглядає - це питання протидії... У них зараз такі ігри проходять: російські війська проводять біля сусідньої країни, друга Америки (Україну вони не називають), військові навчання, після чого переходять лінію зіткнення і під виглядом спочатку сепаратистів, потім просто заходять вглиб країни, і як Пентагон бере участь у відбитті цього", - розповів він.

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За словами Саакашвілі, "зараз це все проходить інтенсивно", на відміну від війни Росії проти Грузії 2008 року.

"Тут у них вже є все. У 2008 році їм треба було все перекидати здалеку. Зараз у них ці сили є. Зараз тільки питання політичного рішення. Тому в мене тільки питання - що побачив Путін в очах Байдена, чи побачив він рішучість, що США дійсно приведуть цей сценарій до дії", - зазначив глава виконкому Ради реформ.

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Раніше голова виконкому Ради реформ Михайло Саакашвілі в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, яке місто стане першою стратегічною ціллю президента РФ Володимира Путіна у разі наступу на Україну.

"Маріуполь - це перша ціль Путіна. Для мене зустріч Байдена з Путіним - це останній реалістичний шанс уникнути в найближчі місяці великомасштабного нападу Росії, зокрема на Маріуполь, Херсон, Одесу", - підкреслив він.

Також Саакашвілі розповів, як під час анексії Криму США переконували Україну не чинити збройний опір Росії.