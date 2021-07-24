23:03, 24 липня

Визначати, хто є олігархом, має спеціальна комісія – Разумков "Якщо ми запускаємо цей механізм, він має працювати сьогодні, завтра, коли ми є у владі чи коли нас немає", - заявив спікер Ради

Законопроєкт №5599, який зараз є на розгляді парламенту, потребує деяких поправок, зокрема, визначати, хто є олігархом, має спеціальна комісія.

Про це в ефірі програми «Велика деолігархізація» на телеканалі «Україна 24» заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков.

«Якщо ми говоримо з вами про ту складову, яка є однією з ключових - це декларування зустрічей, створення публічної платформи… Якщо ви представник великого бізнесу, ми з вами зустрілися, випили каву й обговорили якісь напрямки і там немає корупційної складової – це ж не є проблема потім внести у відповідний реєстр, сказати, що така зустріч відбулася. З іншого боку, якщо ми говоримо з вами про підходи й про те, що, на мою думку, треба було б змінити - це орган, який включає до переліку олігархів. Тому що в тому проєкті, що запропонований, це РНБО», - заявив Разумков.

Читайте також: "Велика деолігархізація" на каналі "Україна 24" побила рекорд

На його думку, як члена РНБО, тут є конфлікт інтересів, тому що представники бізнесу контактують з представниками влади, і рішення щодо потрапляння до переліку так званих олігархів повинні приймати не ті самі представники влади, з якими може контактувати бізнес.

«Тому, на мою думку, це повинна бути незалежна комісія, яка може (і відповідні правки я теж подавав) діяти при НАЗК. Вона формується на конкурсній основі, є незалежною, є громадською, може, не буде потребувати додаткових коштів, організаційний процес буде забезпечуватись НАЗК, і це зніме будь-які питання - а чому той потрапив, а той не потрапив до переліку олігархів. А щодо декларування таких зустрічей, ще раз повторюю, вважаю, що це нормально, правильно, і цю ініціативу я підтримую. Але і тут все повинно бути прозоро, щоб ніхто не міг дорікати представникам влади, що вони щось прописали під себе», – зазначив нардеп.

Читайте також: Юлія Мендель приєдналася до команди проєкту "Велика деолігархізація"

«Якщо ми запускаємо цей механізм, він має працювати сьогодні, завтра, коли ми є у владі, або коли нас немає. Навіть якщо ми говоримо про цей законопроєкт, то його дія розповсюджується на 10 років. І сьогодні президентом є Зеленський, але через деякий час буде інший президент. І завжди мають бути відповідні запобіжники, які не дозволять використовувати цей потужний механізм проти інтересів нашої держави. Я вважаю, що і перелік осіб, які повинні декларувати такі зустрічі, також треба збільшити… з боку держави збільшити, не з боку бізнесу. Тому що дуже часто це відбувається через посередників, яких також важко було б включити до переліку осіб, які повинні декларувати такі зустрічі», - додав голова Верховної Ради.

1 липня Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт президента Володимира Зеленського №5599 "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Положення документа, зокрема, передбачають встановлення ознак, за якими особа може бути віднесена до олігархів. Крім того, в законопроєкті йдеться про створення Реєстру олігархів.

"Велика деолігархізація" — новий проєкт телеканалу "Україна 24", присвячений головній реформі президента Володимира Зеленського. Автор і ведучий проєкту - Дмитро Белянський. Прем'єра проєкту відбулася на каналі "Україна 24" в суботу, 3 липня, о 22:00. На телеканалі "Україна" глядачі зможуть побачити випуски проєкту щопонеділка о 00:10.