22:01, 24 липня

Ми робимо достатньо — "слуга народу" про вступ України до НАТО Ірина Верещук розповіла, від чого залежить рішення про прийняття України до НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про поглиблення співпраці з НАТО. Чого Україні не вистачає, щоб отримати ПДЧ, розповіла у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"На операційному рівні, тобто тактичному, ми робимо достатньо, бо маємо деколи уже більше зробленого, ніж ті країни, які вже є членами НАТО. Але це політичне рішення. І ми чудово розуміємо, що політичне рішення залежить від усіх країн, які голосуватимуть за вступ України до НАТО", — сказала вона.

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За словами Верещук, решта — це питання до дипломатів та самого НАТО.

"Тому тут питання до наших дипломатів, до політиків, які працюють на те, аби ті, хто приймають рішення в НАТО, погодились, що Україна є дуже необхідною саме їм, заради їхньої безпеки, не тільки тому, що ми туди хочемо і страждаємо від агресії Росії", — сказала вона.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ №307/2021, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору", прийняте на засіданні РНБО в червні.

У Брюсселі 14 червня відбувся саміт НАТО. Як наголошується в заяві за підсумками саміту, НАТО підтверджує рішення, ухвалене в Бухаресті у 2008 році, про те, що Україна стане членом Альянсу через план дій щодо членства (ПДЧ).

Раніше нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський не виключив можливості розміщення в Україні військових баз НАТО.