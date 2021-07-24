14:48, 24 липня

Не треба брати участь у злочині — "слуга народу" про російські вибори в ОРДЛО Ірина Верещук прокоментувала участь жителів окупованого Донбасу у виборах до Держдуми РФ

Росія дозволила мешканцям ОРДЛО голосувати онлайн на виборах до Держдуми. Таким чином Росія робить людей співучасниками злочину, заявила у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Тому я закликаю всіх, хто нас зараз чує: не беріть участь у цих виборах, тому що це псевдовибори, які все одно не будуть визнані Україною, і немає потреби долучатись до цього процесу. Бо так чи інакше - скільки ниточці не витись, все одно кінець прийде. Тому не треба брати участь у таких злочинах", — сказала вона.

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Верещук прокоментувала поширену думку людей в ОРДЛО, що їх позбавлять нормального життя, зарплати, якщо вони не стануть на бік Росії, а їхати з ОРДЛО не хочуть, бо вважають його Україною.

"Це дуже складне рішення, тому мушу додати: якщо від такого рішення залежатиме ваше життя, здоров’я, то приймайте рішення. Все це завершиться, рано чи пізно ми деокупуємо ОРДЛО і Крим. Але на це треба час і багато зусиль", — сказала вона.

Нагадаємо, вибори до Держдуми РФ призначені на 19 вересня. Очікується, що в них братимуть участь жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримали російське громадянство.

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в ОРДЛО російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч осіб, повідомив "Інтерфакс".

Раніше член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме в громадян українські паспорти.