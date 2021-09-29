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Бажання розхитати ситуацію — віцепрем'єрка про чутки щодо скасування безвіза Ольга Стефанишина вважає чутки щодо безвізу інсинуаціями внутрішніх сил

Є дані, що в ЄС хочуть позбавити Україну безвізового режиму. Цю інформацію прокоментувала у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Сьогоднішні новини, які порушили це питання в ЗМІ, свідчать ні про що інше, як про бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію напередодні саміту "Україна-ЄС". Насправді звіт про безвізовий режим для Балкан і країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня, і цей звіт визнає, цитую, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму з Європейським Союзом. Також враховані наслідки пандемії та визнається те, що Україна досить серйозно спрацювала і стала першою країною, COVID-сертифікати якої були визнані в ЄС" , — сказала вона.

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Стефанишина зазначила, що опубліковані в мас-медіа цифри не стосуються України.

"У статистиці в цьому звіті йдеться про те, що кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, і ті негативні цифри, які були опубліковані в ЗМІ, більше стосуються інших країн, про які йде мова в звіті. Я розцінюю ці публічні випади як інсинуації перед самітом "Україна-ЄС" і цілком міг спростувати інформацію, що Україна не відповідає критеріям функціонування безвізового режиму", — сказала вона.

Додамо, про розмови щодо скасування безвізу для низки країн повідомило Радіо Свобода з посиланням на внутрішні документи ЄС. За інформацією видання, це питання підняли Німеччина, Франція та Італія.

Вони заявляють, що громадяни України, Грузії, Молдови, Албанії та Сербії використовують безвіз, щоб незаконно проживати в Євросоюзі та подавати необґрунтовані клопотання про притулок. Зокрема, різко збільшилася кількість прохань про надання притулку з боку громадян Молдови та Грузії.