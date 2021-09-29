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Історик про трагедію в Бабиному Яру: Місце німцям підказали комуністи Олександр Алфьоров розповів, чому німці влаштували розстріли саме в Бабиному Яру

29 вересня — вісімдесята річниця одного з найжахливіших символів Голокосту - масових розстрілів мирного населення в урочищі Бабин Яр у Києві. Там 29 вересня 1941 року окупаційна влада нацистської Німеччини почали вбивати людей, головним чином євреїв.

Детально про ті події розповів у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" історик Олександр Алфьоров.

"Бабин Яр - це свідоме масове знищення людей однією з тоталітарних систем. Винищенню також підлягали роми, люди з вадами розвитку, в першу чергу з психічними розладами. Водночас Бабин Яр - це місце, яке підказала німцям інша тоталітарна система. Адже за деякими свідченнями, в Бабиному Яру комуністи ховали розстріляних учасників визвольних змагань 20-х років. Також жертв Голодомору туди звозили. Місце досить тихе, на околицях Києва, звідки особливо не було чутно пострілів. Тому там почалися масові розстріли", — сказав він.

За словами історика, радянська влада навмисно приховувала ці події.

"Радянський Союз замовчував цю трагедію до 70-х, і перший пам'ятник з'явився в 1976 році. Мало того, що замовчували, ще й вирішили затопити Бабин Яр пульпою з цегельних заводів. Як ми знаємо, це пов'язано з Куренівською трагедією, коли в 61 році пульпа прорвала земляну дамбу, був затоплений Бабин Яр і водночас загинули півтори тисячі киян", — сказав він.

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Нагадаємо, з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року фашисти розстріляли майже все єврейське населення Києва — понад 50 000 осіб, зокрема й дітей. Всього, за різними даними, в Бабиному Яру вбито понад 100 000 осіб.

В Україні вже почалися пам'ятні заходи. Високопоставлені чиновники запалили вогонь біля пам'ятника загиблим киянам і військовополоненим. Він буде горіти впродовж двох днів. Увечері на цьому ж місці проведуть молитву Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав і головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман. Також в Києві на станції метро Дорогожичі відкрили фотовиставку "Бабин Яр як Зона відчуження". Виставка містить 84 фотографії та 42 текстові панелі.