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Санавіація вперше в Україні доправила орган для пересадки — подробиці Гелікоптер доправив донорське серце з Вінниці до Києва

Серце для 12-річної дівчинки, яка перебувала в критичному стані, доправила санітарна авіація з Вінниці до Києва. Уперше гелікоптер Національної поліції віз не пацієнта, а його орган, повідомляється у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Серце вже успішно пересадили – і це друга схожа операція в Україні. Інші пацієнти автотранспортом отримали нирки та печінку від того самого донора. Це 38-річний чоловік, який трагічно загинув, але зберіг життя чотирьом, зокрема, трьом дітям.

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"Це взагалі перший виклик на транспортування для трансплантації, до цього це були звичайні виклики для пацієнтів. Це спільний проєкт двох міністерств: Міністерство внутрішніх справ, тобто вертоліт, пілот, техніки та все інше, що стосується гелікоптера, цим займається Національна поліція, і МОЗ — медичні співробітники зі структури Центру екстреної медичної допомоги Київської області", — розповів лікар медицини невідкладних станів Ростислав Замрій.

Урядовці вже працюють над тим, щоб українці могли ставати донорами добровільно і давали згоду заздалегідь, через застосунок "Дія". Нині ж пересадку погоджують лише родичі й тільки після констатації смерті потенційного донора.

Раніше відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров заявив, що в Україні через 6 років не буде кому лікувати дітей.

"Потік тих, хто від'їжджає (медичних фахівців - ред.), не зменшився, тому що зарплати, які сьогодні є, не утримують людей. Як порахували, щоб утримати людину в Україні, вона має отримувати 70% тієї зарплати, яку вона отримує в Чехії, Німеччині тощо. Сьогодні наші зарплати не відповідають цьому показнику", - заявив він.

Також Тодуров розповів, що операція на серці в Україні коштує в десятки разів дорожче, ніж її оцінює Національна служба здоров'я України.