23:22, Вчора

Гордон заступився за Усика: він же не каже, що він за Росію Журналіст вважає боксера справжнім героєм України

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" підтримав чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі Олександра Усика, якого в Україні нерідко критикують за проросійські погляди.

"Олександр Усик - громадянин України, їде на матч №1 і перемагає. Звучить український гімн, піднімається український прапор, на рукавичках "Україна" і "Сімферополь", танцює гопак. Це ж українець переміг. У нього є свої погляди. Ну, добре. Він же не каже, що він за Росію... Він нічого не говорить. В нього є свої якісь погляди. Так ці погляди є у мільйонів українців. Треба говорити, обговорювати це", - заявив Дмитро Гордон.

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Журналіст прокоментував намір боксера після перемоги в чемпіонському бою відвідати родичів в окупованому Криму:

"Він хоче до Криму поїхати, на малу батьківщину. А в чому проблема? Це ж його мала батьківщина, це Україна. Крим - це ж Україна, я не помиляюся? Він хоче поїхати на свою землю, до України. Не сумніваюся, що він буде їхати через Херсонську область. У чому проблема? Що, не можна їхати до Криму через Херсонську область, в Україні, з України в Україну? Можна".

За словами Гордона, Усик - "велика людина".

"Честь йому і хвала. Справжній герой України. Ось як я сказав би про Олександра Усика. Він чудовий хлопець. Він дуже тонкий хороший хлопець ще на додачу. З ним же як приємно розмовляти, яке в нього почуття гумору", - додав він.

Нагадаємо, що Олександр Усик став новим чемпіоном світу в суперважкій вазі. Він у непростому бою переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа і завоював чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO і IBO. Перемогу українець здобув одноголосним рішенням суддів.

Чемпіонські пояси Усик отримає через три тижні, після чого відправиться в анексований Крим.

"Потрібно дочекатися поясів, щоб поїхати додому, в Крим. Я хочу побачитися з тренером, зі своїми кумами, сестрою. Зайти в свій рідний зал, показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене до себе в секцію і довів до високого рівня, навчив захищатися мене, боксувати, міркувати і прощати перед тим, як бити", – цитує Усика tsn.ua.