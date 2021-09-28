21:52, Вчора

Підлітки розтрощили будинок заради лайків у соцмережах: деталі скандалу на Одещині Учасники "вечірки" впевнені в своїй безкарності, оскільки вони неповнолітні

У селі Прилиманське Одеської області підлітки розтрощили орендований будинок в ефірі соцмереж. Вони винайняли оселю, щоб відзначити шістнадцятиріччя товариша, та вирішили заодно наробити галасу у соцмережах заради збільшення кількості підписників.

Як повідомляється в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", сусіди побачили, як з вікон почали вилітати речі та подзвонили власникам будинку. Ті швидко прибули на місце разом із охороною. Проте, натовп юнаків кинувся драпака.

"Вікно розбите, стеля, люстри, вони були перевернуті й ремонту вже не підлягають… Було осіб 30. Як тільки ми зайшли з охороною, вони почали вибігати через паркан, на машинах їхати", - розповів власник будинку Микола Штефуряк.

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Власники будинку договір цього разу не укладали, оскільки хлопці мали спільних знайомих. Вартість оренди за добу – 4000 грн. Застава – 100 доларів, однак цих грошей не вистачить, щоб покрити збитки. Тільки розтрощений більярдний стіл коштує 1000 доларів.

"Там було все обригане, купа пляшок тощо. Ми сказали – приберете і відшкодуєте збиток. Вони не захотіли", - каже власник будинку.

Молодики почали самі поширювати мережею відео погрому. Вони навіть робили прямі трансляції і запевняли, що вони неповнолітні, тож все так минеться.

"Моїй матері писали, скидали. Моя мама сказала – не *** було здавати квартиру неповнолітнім. З приводу цього – можете мені навіть не писати. Мама не дасть ані копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, моя мама все вирішить", - каже один з учасників "вечірки".

Блогерка Ольга Задорожна, яка знайома з цією компанією, розповідає, що будинок розтрощили задля збільшення кількості підписників у "Тік-Ток" та "Інстаграмі".

"У них додалося дуже добре підписників, у них актив божевільний, всі заходять і дивляться їхні трансляції", - каже вона.

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Своєю чергою, юристи пояснюють, що, у разі умисного пошкодження майна, на підлітках така сама відповідальність, як і на дорослих, навіть без наявності договору. Однак компенсацію стягуватимуть з батьків. Щоб не потрапити у схожу ситуацію, радять укладати правильно угоду оренди.

"Необхідно вказати ключове та цінне майно, що є в квартирі чи у будинку, перерахувати, вказати модель та навіть у деяких випадках, якщо це особливо цінне майно – здійснюється фотофіксація і відповідно підписується акт прийому передачі обома сторонами", - пояснив юрист Дмитро Ткаченко.

Власники розтрощеного будинку наразі відновлюють помешкання. Вони готові приймати молодь і надалі, однак тепер обіцяють фіксувати все у договорах із залученням батьків.

Раніше доктор Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що сьогодні дітей необхідно вчити моралі й толерантності і якомога менше давати дивитися телевізор.

Медик звернув увагу на те, що сьогодні дитина, якщо вмикає телевізор, бачить кадри з насильством і проявом брехні. На думку Комаровського, освіта у XXI столітті повинна мати базові принципи, які виходитимуть з критеріїв моралі. І сьогодні важливо дітям розповідати не тільки про звичаї неандертальців, а й про принципи честі та гідності сучасної людини.