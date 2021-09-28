22:09, Вчора

В Україні можуть з'явитися нові вихідні дні: подробиці Хануку, Курбан-байрам і День Перуна можуть офіційно визнати святковими вихідними

Праздники, Украина

Ханука, Курбан-байрам та День Перуна - ці свята незабаром можуть стати офіційними вихідними в Україні. На обговорення громадськості пропонують законопроєкт про перегляд червоного календаря. Натомість у цьому документі збираються скасувати додатковий відпочинок, якщо свято припало на суботу чи неділю.

Як повідомляється у сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", подібна ідея сподобалася не усім. Так, Віктор Громов, заслужений вчитель України вважає, що запровадження додаткових вихідних призведе до більшого навантаження на дітей у навчальному процесі, адже святкові вихідні доведеться додатково відпрацьовувати на вихідних.

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А ось хто відчуває ефект навіть від одного додаткового вихідного – то це ресторатори. Коли припадає три-чотири неробочі дні поспіль – прибутки зростають у середньому на 20%.

"Люди можуть собі дозволити відпочити, наприклад, у неділю. Ну більш собі дозволити з вживанням алкогольних напоїв, танцювати, святкувати, співати караоке якось там довше, бо не треба рано вставати", - каже Оксана Середюк, співвласниця мережі ресторанів.

А ось на думку голови Інституту національний пам’яті Антона Дробовича, в Україні наразі відбувається повний бардак зі святами. І запевняє: головна мета закону - це впорядкувати систему свят і чітко визначити де закінчується компетенція Верховної Ради, де компетенція Президента, міністрів, щоби хтось відповідав за професійні свята, хтось за дні жалоби, а хтось за недержавні свята.

Так, документ виокремлює професійні свята. Визначає 12 державних та 13 міжнародних свят, 9 днів жалоби. А ще запроваджує 17 традиційних свят, серед яких, наприклад: День Перуна, Курбан-байрам та Рош га-Шана.

"Це люди, які платять податки, вони є громадянами України у них є перелік свят, які за їх релігійними правилами є неробочими днями, а в державі нашій вони не значаться", - каже Антон Дробович.

А ще закон пропонує скасувати перенесення вихідного, якщо свято припадає на суботу чи неділю. Таких нині одинадцять. У Мінкульті пояснюють – рішення ухвалили, спираючись на досвід європейських країн.

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Якщо 1 травня припадатиме на неділю, то понеділок, 2 травня, буде робочим днем. Перенесення вихідного дня пропонуємо залишити для деяких традиційних свят, а саме: Нового року, Різдва Христового - 25 грудня та 7 січня, Великодня, Дня Святої Трійці.

Щоправда, 8 березня та 1 травня в проєкті закону таки зазначені як вихідні. Ще один неробочий день у календарі з'явиться 28 липня - це День української державності.

Свої пропозиції до законопроєкту охочі можуть пропонувати до 2 жовтня. А на голосування документ потрапить у кращому разі за пів року, кажуть у Інституті нацпам'яті.