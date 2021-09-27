21:32, Вчора

Пацієнт психлікарні взяв матір у заручники: нові деталі інциденту в Дніпрі На допомогу жінці прийшли поліцейські

У Дніпрі психічно хворий чоловік дев'ять днів тримав у заручницях рідну матір, заблокував вхід до приватного будинку та не випускав на вулицю. Щоб вижити, жінка харчувалася недоїдками. На сполох забила сестра полонянки, бо та не виходила на зв'язок. Визволяти її довелося співробітникам поліції.

Як повідомляється в сюжеті програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24", поліцейські, що прибули на виклик, не здивувалися, оскільки за цією адресою приїздили не раз.

"Патрульні чули крики жінки про допомогу, було вирішено прориватися до помешкання. Чоловік поводився неадекватно, розмовляв сам із собою, тож викликали психіатричну бригаду, яка ушпиталила чоловіка", - розповіла речниця патрульної поліції в Дніпропетровській області Людмила Копиленко.

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78-річна Марія Волкова розповіла, що її син зав'язав двері мотузками. Із кулаками не кидався, але й до виходу близько не підпускав. Поки жінка була в полоні, харчувалася всім, що мала напохваті.

"Ото шось зварю, шоб жити. Отак жила. І він голодний, але він психічно хворий, йому байдуже", - каже вона.

Волкова повідомила, що її 47-річний син Владислав занедужав ще в армії, а коли його кілька років тому побили невідомі – із головою стало зовсім зле.

"Приступи минають, начебто балакає нормально. А потім – "я не знаю, що з моєю головою робиться", за голову хапається", - розповіла вона.

У психлікарні повідомили, що чоловіка привозять поліцейські по кілька разів на рік – то барикади зводить, то хату підпалює. Востаннє його виписали саме 9 днів тому.

"У п'ятницю в обід привела, а в вечері він уже зв'язав. Два місяці там був, і виписали", - каже потерпіла.

Як пояснив юрист Андрій Верба, тримати проти волі у психлікарні лікарі не мають права. Доправити на тривале примусове лікування можна хіба через суд, якщо визнати недієздатним за заявою родичів.

"Призначають судово-психіатричну експертизу, і за рішенням суду він не може без згоди і без участі свого опікуна здійснювати юридично значимі дії. І опікун може ухвалити рішення, щоб відправити його на лікування", - сказав юрист.

Але на суди в Марії Волкової немає ані грошей, ані здоров'я, тому за кілька тижнів знову готується забирати буйного сина з психлікарні додому.

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Нагадаємо, 18 липня в психоневрологічній лікарні під Кривим Рогом пацієнт вбив медбрата. Рано вранці медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 54-річного колеги, санітара, водночас там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього одразу впала підозра у вбивстві. Було встановлено, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. Поліція розшукала вбивцю два дні по тому.

Підозрюваний раніше був засуджений за викрадення автомобіля і в нього був умовний термін. Торік установа пробації, де він був на обліку, подала до суду прохання, щоб його закрили, оскільки він не дотримувався режиму. Сусіди скаржилися на його асоціальну та агресивну поведінку, але суд відхилив прохання, посилаючись на важкий психічний стан цієї людини. До лікарні він потрапив через те, що з ножем кидався на батьків.