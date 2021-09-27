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Дебати в ПАРЄ про Крим відхилили — нардепка розповіла про поточну сесію Єлизавета Ясько розповіла, які питання розглядатимуться в ПАРЄ

Дебати в ПАРЄ з питання Криму та Донбасу були відхилені, розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" нардепка з фракції "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

"По-перше, ця сесія не є критичною для України, тому що тут кричущі питання в принципі не будуть розглядатися. Тема дебатів про ситуацію в Криму не була підтримана на Бюро, це керівний орган Парламентської асамблеї Ради Європи, але підтримані такі теми, як Афганістан, міграція. Боротьба української делегації зараз повинна відбуватися з колегами в кулуарах — потрібно переконувати їх, розповідати, що насправді відбувається. Але серйозних голосувань на цій сесії не буде", — сказала вона.

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Ясько розповіла про дивну ситуацію з делегацією Російської Федерації.

"Російської делегації цього разу немає, так само як і немає німців, у яких вчора були вибори. Тому зараз сесія така, можна сказати, лайтова, з підготовкою на січень, коли будуть перевибори на керівні посади. Росіяни присутні онлайн. Вони приїхали фізично, але нібито через те, що в Європі не визнається вакцина "Супутник", вони не братимуть участь. Але вони могли й без вакцини приїхати, в інших делегаціях є люди, які не вакциновані, але здають тести. Тут правила дозволяють людям бути без вакцини", — сказала вона.

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) відбудеться з 27 по 30 вересня. Сесія зосереджена на праві на здорове навколишнє середовище, клімат і міграцію.

Раніше нардеп Олексій Гончаренко розповідав, що на сесії ПАРЄ Україна збирається порушувати питання легітимності виборів до російської Держдуми, оскільки вони проводилися, зокрема, й на українській території, тимчасово окупованій Росією.